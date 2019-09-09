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أول تصريحات لوزير الطاقة: نستهدف إجراء طرح "أرامكو" في أقرب وقت

تجهّز لبيع حصة تصل إلى 5 بالمئة قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة المُعين حديثاً، اليوم الإثنين، إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو السعودية" في "أقرب وقت ممكن".

وفقاً لـ "رويترز"، أدلى الوزير بتلك التصريحات، وهي الأولى له بعد تعيينه في وقت سابق من الأسبوع الحالي خلفاً لخالد الفالح؛ في مؤتمر للطاقة في أبوظبي.

وتجهّز "أرامكو" لبيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020 - 2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

وكان مصدران قد أبلغا "رويترز"، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الشركة تجتمع مع بنوك تسعى للاضطلاع بأدوار في الصفقة هذا الأسبوع، وإن من المتوقع أن تعين المستشارين في الأيام المقبلة.

والطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيداً عن إيرادات النفط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول تصريحات لوزير الطاقة: نستهدف إجراء طرح "أرامكو" في أقرب وقت
سبق

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة المُعين حديثاً، اليوم الإثنين، إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو السعودية" في "أقرب وقت ممكن".

وفقاً لـ "رويترز"، أدلى الوزير بتلك التصريحات، وهي الأولى له بعد تعيينه في وقت سابق من الأسبوع الحالي خلفاً لخالد الفالح؛ في مؤتمر للطاقة في أبوظبي.

وتجهّز "أرامكو" لبيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020 - 2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

وكان مصدران قد أبلغا "رويترز"، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الشركة تجتمع مع بنوك تسعى للاضطلاع بأدوار في الصفقة هذا الأسبوع، وإن من المتوقع أن تعين المستشارين في الأيام المقبلة.

والطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيداً عن إيرادات النفط.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
01:50 PM

أول تصريحات لوزير الطاقة: نستهدف إجراء طرح "أرامكو" في أقرب وقت

تجهّز لبيع حصة تصل إلى 5 بالمئة قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم

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محمد البقمي - الرياض
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قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة المُعين حديثاً، اليوم الإثنين، إن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو السعودية" في "أقرب وقت ممكن".

وفقاً لـ "رويترز"، أدلى الوزير بتلك التصريحات، وهي الأولى له بعد تعيينه في وقت سابق من الأسبوع الحالي خلفاً لخالد الفالح؛ في مؤتمر للطاقة في أبوظبي.

وتجهّز "أرامكو" لبيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020 - 2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

وكان مصدران قد أبلغا "رويترز"، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الشركة تجتمع مع بنوك تسعى للاضطلاع بأدوار في الصفقة هذا الأسبوع، وإن من المتوقع أن تعين المستشارين في الأيام المقبلة.

والطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيداً عن إيرادات النفط.

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