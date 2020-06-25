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الأجواء شديدة الحرارة تغادر مكة وجدة و"البوارح" تستمر بهذه المناطق

فيما تتأثر مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات تبوك بكتلة هوائية "أقل"

بعدما شهدت مكة المكرمة وجدة أجواء شديدة الحرارة خلال منتصف الأسبوع؛ يتوقع أن تتراجع شدتها اليوم الخميس لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام؛ لكن تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار.

ووفق موقع "طقس العرب"، تتأثر المنطقة الشمالية من المملكة -وتحديدًا مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات تبوك- بكتلة هوائية أقل حرارة؛ حيث تسود أجواء حارة نسبيًّا نهارًا؛ بينما تكون باردة نسبيًّا ليلًا.

وتستمر رياح البوارح بالهبوب على منطقة حفر الباطن والشرقية والأحساء، تعمل على إثارة الأتربة والغبار.

مكة المكرمة درجات الحرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأجواء شديدة الحرارة تغادر مكة وجدة و"البوارح" تستمر بهذه المناطق
سبق

بعدما شهدت مكة المكرمة وجدة أجواء شديدة الحرارة خلال منتصف الأسبوع؛ يتوقع أن تتراجع شدتها اليوم الخميس لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام؛ لكن تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار.

ووفق موقع "طقس العرب"، تتأثر المنطقة الشمالية من المملكة -وتحديدًا مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات تبوك- بكتلة هوائية أقل حرارة؛ حيث تسود أجواء حارة نسبيًّا نهارًا؛ بينما تكون باردة نسبيًّا ليلًا.

وتستمر رياح البوارح بالهبوب على منطقة حفر الباطن والشرقية والأحساء، تعمل على إثارة الأتربة والغبار.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
10:10 AM

الأجواء شديدة الحرارة تغادر مكة وجدة و"البوارح" تستمر بهذه المناطق

فيما تتأثر مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات تبوك بكتلة هوائية "أقل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعدما شهدت مكة المكرمة وجدة أجواء شديدة الحرارة خلال منتصف الأسبوع؛ يتوقع أن تتراجع شدتها اليوم الخميس لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام؛ لكن تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار.

ووفق موقع "طقس العرب"، تتأثر المنطقة الشمالية من المملكة -وتحديدًا مناطق الجوف والحدود الشمالية ومرتفعات تبوك- بكتلة هوائية أقل حرارة؛ حيث تسود أجواء حارة نسبيًّا نهارًا؛ بينما تكون باردة نسبيًّا ليلًا.

وتستمر رياح البوارح بالهبوب على منطقة حفر الباطن والشرقية والأحساء، تعمل على إثارة الأتربة والغبار.

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