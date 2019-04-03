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نائب أمير المنطقة الشرقية يكرّم رابطة دوري المحترفين

نظير دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كرّم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، رابطة الدوري السعودي للمحترفين في افتتاح ملتقى "بيبان الشرقية" والذي أُقيم اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات لمركز معارض الظهران الدولي بالمنطقة الشرقية.

وشهد الملتقى حضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجاء تكريم الرابطة نظير دعمها لحملات الهيئة العامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسلم تكريم رابطة الدوري السعودي للمحترفين مدير التسويق في الرابطة الأستاذ طلال العبيدي.

وتنظم "منشآت" ملتقى "بيبان الشرقية" والذي يُقام خلال الفترة من 27 رجب إلى 1 شعبان 1440هـ الموافق 3 إلى 6 إبريل 2019م الجاري، في مركز معارض الظهران الدولي.

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نائب أمير المنطقة الشرقية يكرّم رابطة دوري المحترفين
سبق

كرّم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، رابطة الدوري السعودي للمحترفين في افتتاح ملتقى "بيبان الشرقية" والذي أُقيم اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات لمركز معارض الظهران الدولي بالمنطقة الشرقية.

وشهد الملتقى حضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجاء تكريم الرابطة نظير دعمها لحملات الهيئة العامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسلم تكريم رابطة الدوري السعودي للمحترفين مدير التسويق في الرابطة الأستاذ طلال العبيدي.

وتنظم "منشآت" ملتقى "بيبان الشرقية" والذي يُقام خلال الفترة من 27 رجب إلى 1 شعبان 1440هـ الموافق 3 إلى 6 إبريل 2019م الجاري، في مركز معارض الظهران الدولي.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
11:01 PM

نائب أمير المنطقة الشرقية يكرّم رابطة دوري المحترفين

نظير دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، رابطة الدوري السعودي للمحترفين في افتتاح ملتقى "بيبان الشرقية" والذي أُقيم اليوم الأربعاء بقاعة الاحتفالات لمركز معارض الظهران الدولي بالمنطقة الشرقية.

وشهد الملتقى حضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجاء تكريم الرابطة نظير دعمها لحملات الهيئة العامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسلم تكريم رابطة الدوري السعودي للمحترفين مدير التسويق في الرابطة الأستاذ طلال العبيدي.

وتنظم "منشآت" ملتقى "بيبان الشرقية" والذي يُقام خلال الفترة من 27 رجب إلى 1 شعبان 1440هـ الموافق 3 إلى 6 إبريل 2019م الجاري، في مركز معارض الظهران الدولي.

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