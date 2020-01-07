"أبو مازن" يطالب العالم بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس المحتلة

أكد أنها مطلب شعبي وقانوني وجميع الفصائل توافقت على عقدها بأقرب فرصة

طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس " أبومازن " العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وتفصيلاً، قال الرئيس في تصريحات له، الاثنين، "قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي، منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسعى من أجل الوصول لهذه الانتخابات".

وتابع: "توافقت الفصائل جميعاً على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة، إلا أن مشكلتنا مع إسرائيل التي ترفض إجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين، ونحن بدون أن تعقد الانتخابات في القدس فلن نجريها أبداً، البعض الآن يلحّون علينا بإصدار مرسوم الانتخابات ونقول لا نستطيع، لأننا إذا أصدرنا المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه فهي مشكلة كبيرة لنا".