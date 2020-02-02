"الصحة": لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بـ"كورونا الجديد"

أكدت وزارة الصحة قبل قليل أنه وبفضل الله تعالى لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.
وقالت: يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.
أكدت وزارة الصحة قبل قليل أنه وبفضل الله تعالى لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.
وقالت: يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.فيروس كرونا الجديد وزارة الصحة
أكدت وزارة الصحة قبل قليل أنه وبفضل الله تعالى لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.
وقالت: يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.
أكدت وزارة الصحة قبل قليل أنه وبفضل الله تعالى لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.
وقالت: يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.