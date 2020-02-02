"الصحة": لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بـ"كورونا الجديد"

أكدت وزارة الصحة قبل قليل أنه وبفضل الله تعالى لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس ‫كورونا الجديد داخل المملكة.

وقالت: يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.