النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: (البرك، والمجاردة، وبارق، والنماص، ورجال ألمع، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: (البرك، والمجاردة، وبارق، والنماص، ورجال ألمع، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
11:01 AM

حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
1,149

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: (البرك، والمجاردة، وبارق، والنماص، ورجال ألمع، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,450
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,823
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,802
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,920

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

مخاطر الاستثمار في تركیا

مخاطر الاستثمار في تركیا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة