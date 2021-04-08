النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية أضم" تطلق مبادرة "امتثالك أمانة" للحفاظ على الصحة العامة

بمشاركة عدد من المتطوعين وتستهدف كل المنشـآت والأسواق

أطلقت بلدية محافظة أضم مبادرة "امتثالك أمانة"، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين، التي تستهدف كل المنشآت والأسواق؛ لتأكيد الرقابة المكثفة من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع ورفع الوعي لدى العامليـن ومرتادي المنشآت.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للعديد من المبادرات الرقابية والتوعوية في مواجهة جائحة كورونا والتي تتطلب من الجميع الالتزام بصورة كاملة بالبروتوكولات والتدابير الموصى بها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهات الاختصاص، وتهدف إلى ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع.

ودعت بلدية أضم، جميع أفراد المجتمع للقيام بدورهم في الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية، من خلال التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت بالاتصال على مركز البلاغات 940.

وأوضحت البلدية للجميع أن الوقاية تظل السلاح الأول والأكثر فعالية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وأن التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات الوقائية الموصى بها والتي يتم التنويه عنها بصورة مستمرة في مختلف وسائل الإعلام؛ تبقى الضمانة الأكثر أهمية في حماية وسلامة أسرهم وأصدقائهم وجميع المحيطين بهم ومن ثم المجتمع.

وحذّرت البلدية من أن أي تهاون من قِبَل أصحاب المنشآت سيتم تطبيق أشد الغرامات على كل من يثبت تهاونه في اتباع الإجراءات الاحترازية أو عدم تطبيقها؛ لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة المجتمعية بين البلدية والمتطوعين من أبناء المجتمع، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال أفضل الممارسات المتبعة لتكثيف الجانب الرقابي التوعوي؛ حيث تم توزيع ٥٠٠ ملصق توعوي على كل المنشآت، وكذلك شرح وتأكيد أهم الإجراءات الاحترازية على العاملين ومرتادي المنشآت تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس باتخاذ كل التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.

بلدية محافظة أضم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية أضم" تطلق مبادرة "امتثالك أمانة" للحفاظ على الصحة العامة
سبق

أطلقت بلدية محافظة أضم مبادرة "امتثالك أمانة"، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين، التي تستهدف كل المنشآت والأسواق؛ لتأكيد الرقابة المكثفة من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع ورفع الوعي لدى العامليـن ومرتادي المنشآت.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للعديد من المبادرات الرقابية والتوعوية في مواجهة جائحة كورونا والتي تتطلب من الجميع الالتزام بصورة كاملة بالبروتوكولات والتدابير الموصى بها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهات الاختصاص، وتهدف إلى ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع.

ودعت بلدية أضم، جميع أفراد المجتمع للقيام بدورهم في الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية، من خلال التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت بالاتصال على مركز البلاغات 940.

وأوضحت البلدية للجميع أن الوقاية تظل السلاح الأول والأكثر فعالية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وأن التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات الوقائية الموصى بها والتي يتم التنويه عنها بصورة مستمرة في مختلف وسائل الإعلام؛ تبقى الضمانة الأكثر أهمية في حماية وسلامة أسرهم وأصدقائهم وجميع المحيطين بهم ومن ثم المجتمع.

وحذّرت البلدية من أن أي تهاون من قِبَل أصحاب المنشآت سيتم تطبيق أشد الغرامات على كل من يثبت تهاونه في اتباع الإجراءات الاحترازية أو عدم تطبيقها؛ لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة المجتمعية بين البلدية والمتطوعين من أبناء المجتمع، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال أفضل الممارسات المتبعة لتكثيف الجانب الرقابي التوعوي؛ حيث تم توزيع ٥٠٠ ملصق توعوي على كل المنشآت، وكذلك شرح وتأكيد أهم الإجراءات الاحترازية على العاملين ومرتادي المنشآت تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس باتخاذ كل التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:54 AM

"بلدية أضم" تطلق مبادرة "امتثالك أمانة" للحفاظ على الصحة العامة

بمشاركة عدد من المتطوعين وتستهدف كل المنشـآت والأسواق

A A A
عوض الفهمي - أضم
0
419

أطلقت بلدية محافظة أضم مبادرة "امتثالك أمانة"، بمشاركة عدد من الشباب المتطوعين، التي تستهدف كل المنشآت والأسواق؛ لتأكيد الرقابة المكثفة من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع ورفع الوعي لدى العامليـن ومرتادي المنشآت.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للعديد من المبادرات الرقابية والتوعوية في مواجهة جائحة كورونا والتي تتطلب من الجميع الالتزام بصورة كاملة بالبروتوكولات والتدابير الموصى بها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهات الاختصاص، وتهدف إلى ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع.

ودعت بلدية أضم، جميع أفراد المجتمع للقيام بدورهم في الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية، من خلال التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على المنشآت بالاتصال على مركز البلاغات 940.

وأوضحت البلدية للجميع أن الوقاية تظل السلاح الأول والأكثر فعالية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، وأن التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات الوقائية الموصى بها والتي يتم التنويه عنها بصورة مستمرة في مختلف وسائل الإعلام؛ تبقى الضمانة الأكثر أهمية في حماية وسلامة أسرهم وأصدقائهم وجميع المحيطين بهم ومن ثم المجتمع.

وحذّرت البلدية من أن أي تهاون من قِبَل أصحاب المنشآت سيتم تطبيق أشد الغرامات على كل من يثبت تهاونه في اتباع الإجراءات الاحترازية أو عدم تطبيقها؛ لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة المجتمعية بين البلدية والمتطوعين من أبناء المجتمع، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال أفضل الممارسات المتبعة لتكثيف الجانب الرقابي التوعوي؛ حيث تم توزيع ٥٠٠ ملصق توعوي على كل المنشآت، وكذلك شرح وتأكيد أهم الإجراءات الاحترازية على العاملين ومرتادي المنشآت تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس باتخاذ كل التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,958
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,931
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,115
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,227

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة