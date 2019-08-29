النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم تبوك: محتوى الإعلام الهادف يؤثر في جودة مخرجات العمل وترسيخ الانتماء الوطني

يضمن الشفافية ويحقق التوعية ويوجِد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، على الدور الكبير لوسائل الإعلام في تعزيز رسالة التعليم وتناول منجزاته وعرضها للجمهور، منوّها بالتطور في وسائل الإعلام وآلياته الحديثة التي جعلته مشاركًا فاعلاً في أي دور تنموي لأي جهة كونه وسيطًا معاصرًا يحقق ذلك التواصل الفاعل مع المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك اليوم، بحضور ممثلي وممثلات وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيس وقاعة الاجتماعات بالإدارات النسائية عبر الشبكة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

واستهل مدير تعليم تبوك اللقاء بالترحيب بممثلي وممثلات المؤسسات الإعلامية بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في نقل المعلومة وإيصال الصورة الصادقة بما يضمن الشفافية وتحقيق أهداف الإعلام من توعية وتثقيف وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعًا إلى علاقة أرحب مع وسائل الإعلام، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية, مشيرًا إلى أن إدارة تعليم تبوك ترحب بالنقد البنّاء وتشرع أبوابها للجميع، لإبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم.

واستطرد: الهدف من التواصل الإعلامي هو توحيد الجهود في إبراز دور التعليم، والإسهام برفع مستوى العمل المقدم لخدمة الطلاب والطالبات ومنتسبي التعليم وضرورة الارتقاء بالعمل الإعلامي بما يعكس التقدم والتطور والازدهار الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في المجالات كافة وفي مجال التعليم خاصة وبما يُسهم في دعم مسيرة الوطن وتعزيز مكانته.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد والبرامج التعليمية الحديثة وفِي مقدمتها مدارس الطفولة المبكرة وسبل دعمها وتطويرها ونشر رسائلها الهادفة نحو التطوير والتنمية المستدامة بما بخدم المجتمع ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة في هذا الوطن المعطاء، منوهًا في ختام اللقاء بما يجده العمل التعليمي في المنطقة من رعاية واهتمام من أمير منطقة تبوك ومتابعة ودعم من وزير التعليم كما أجاب مدير تعليم تبوك عن الأسئلة والمداخلات في ختام اللقاء المفتوح.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم تبوك: محتوى الإعلام الهادف يؤثر في جودة مخرجات العمل وترسيخ الانتماء الوطني
سبق

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، على الدور الكبير لوسائل الإعلام في تعزيز رسالة التعليم وتناول منجزاته وعرضها للجمهور، منوّها بالتطور في وسائل الإعلام وآلياته الحديثة التي جعلته مشاركًا فاعلاً في أي دور تنموي لأي جهة كونه وسيطًا معاصرًا يحقق ذلك التواصل الفاعل مع المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك اليوم، بحضور ممثلي وممثلات وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيس وقاعة الاجتماعات بالإدارات النسائية عبر الشبكة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

واستهل مدير تعليم تبوك اللقاء بالترحيب بممثلي وممثلات المؤسسات الإعلامية بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في نقل المعلومة وإيصال الصورة الصادقة بما يضمن الشفافية وتحقيق أهداف الإعلام من توعية وتثقيف وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعًا إلى علاقة أرحب مع وسائل الإعلام، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية, مشيرًا إلى أن إدارة تعليم تبوك ترحب بالنقد البنّاء وتشرع أبوابها للجميع، لإبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم.

واستطرد: الهدف من التواصل الإعلامي هو توحيد الجهود في إبراز دور التعليم، والإسهام برفع مستوى العمل المقدم لخدمة الطلاب والطالبات ومنتسبي التعليم وضرورة الارتقاء بالعمل الإعلامي بما يعكس التقدم والتطور والازدهار الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في المجالات كافة وفي مجال التعليم خاصة وبما يُسهم في دعم مسيرة الوطن وتعزيز مكانته.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد والبرامج التعليمية الحديثة وفِي مقدمتها مدارس الطفولة المبكرة وسبل دعمها وتطويرها ونشر رسائلها الهادفة نحو التطوير والتنمية المستدامة بما بخدم المجتمع ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة في هذا الوطن المعطاء، منوهًا في ختام اللقاء بما يجده العمل التعليمي في المنطقة من رعاية واهتمام من أمير منطقة تبوك ومتابعة ودعم من وزير التعليم كما أجاب مدير تعليم تبوك عن الأسئلة والمداخلات في ختام اللقاء المفتوح.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
10:55 PM

مدير تعليم تبوك: محتوى الإعلام الهادف يؤثر في جودة مخرجات العمل وترسيخ الانتماء الوطني

يضمن الشفافية ويحقق التوعية ويوجِد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
49

شدد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، على الدور الكبير لوسائل الإعلام في تعزيز رسالة التعليم وتناول منجزاته وعرضها للجمهور، منوّها بالتطور في وسائل الإعلام وآلياته الحديثة التي جعلته مشاركًا فاعلاً في أي دور تنموي لأي جهة كونه وسيطًا معاصرًا يحقق ذلك التواصل الفاعل مع المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك اليوم، بحضور ممثلي وممثلات وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيس وقاعة الاجتماعات بالإدارات النسائية عبر الشبكة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

واستهل مدير تعليم تبوك اللقاء بالترحيب بممثلي وممثلات المؤسسات الإعلامية بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في نقل المعلومة وإيصال الصورة الصادقة بما يضمن الشفافية وتحقيق أهداف الإعلام من توعية وتثقيف وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعًا إلى علاقة أرحب مع وسائل الإعلام، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية, مشيرًا إلى أن إدارة تعليم تبوك ترحب بالنقد البنّاء وتشرع أبوابها للجميع، لإبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم.

واستطرد: الهدف من التواصل الإعلامي هو توحيد الجهود في إبراز دور التعليم، والإسهام برفع مستوى العمل المقدم لخدمة الطلاب والطالبات ومنتسبي التعليم وضرورة الارتقاء بالعمل الإعلامي بما يعكس التقدم والتطور والازدهار الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في المجالات كافة وفي مجال التعليم خاصة وبما يُسهم في دعم مسيرة الوطن وتعزيز مكانته.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد والبرامج التعليمية الحديثة وفِي مقدمتها مدارس الطفولة المبكرة وسبل دعمها وتطويرها ونشر رسائلها الهادفة نحو التطوير والتنمية المستدامة بما بخدم المجتمع ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة في هذا الوطن المعطاء، منوهًا في ختام اللقاء بما يجده العمل التعليمي في المنطقة من رعاية واهتمام من أمير منطقة تبوك ومتابعة ودعم من وزير التعليم كما أجاب مدير تعليم تبوك عن الأسئلة والمداخلات في ختام اللقاء المفتوح.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,629
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,252
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,204
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,529

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة