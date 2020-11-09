النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

"خط الرقعة الدارج".. 3 أيام تثري 435 مستفيدًا بتوقيع "أكاديمية الحرم"

دورة نُفذت عن بعد.. و"الوذيناني": مفردات وصور أحرف وثنائيات وتمارين

أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "خط الرقعة الدارج".

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة التي أقيمت لمدة ثلاثة أيام بواقع ساعتين يوميًا، تضمنت التعريف بخط الرقعة الدارج وشرح المفردات وطريقة كتابتها، وشرح طريقة صور بعض الأحرف وأحوالها وطريقة كتابتها، وشرح ثنائيات من الحروف وطريقة كتابتها، وشرح طريقة كتابة بعض الجمل وأخذ تمارين عليها.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستخدام التقنية، وقد حضر الدورة (435) متدربًا ومتدربة، وقدمها المدرب مختار عالم مفيض الرحمن الخطاط بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.


وأشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن "عام الخط العربي" واحتفاءً به، وذلك حسب توجيهات الرئيس العام، بالمشاركة والتفاعل مع مبادرات وزارة الثقافة لخدمة الخط العربي وحفظه.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"خط الرقعة الدارج".. 3 أيام تثري 435 مستفيدًا بتوقيع "أكاديمية الحرم"
سبق

أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "خط الرقعة الدارج".

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة التي أقيمت لمدة ثلاثة أيام بواقع ساعتين يوميًا، تضمنت التعريف بخط الرقعة الدارج وشرح المفردات وطريقة كتابتها، وشرح طريقة صور بعض الأحرف وأحوالها وطريقة كتابتها، وشرح ثنائيات من الحروف وطريقة كتابتها، وشرح طريقة كتابة بعض الجمل وأخذ تمارين عليها.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستخدام التقنية، وقد حضر الدورة (435) متدربًا ومتدربة، وقدمها المدرب مختار عالم مفيض الرحمن الخطاط بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.


وأشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن "عام الخط العربي" واحتفاءً به، وذلك حسب توجيهات الرئيس العام، بالمشاركة والتفاعل مع مبادرات وزارة الثقافة لخدمة الخط العربي وحفظه.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
02:25 PM

"خط الرقعة الدارج".. 3 أيام تثري 435 مستفيدًا بتوقيع "أكاديمية الحرم"

دورة نُفذت عن بعد.. و"الوذيناني": مفردات وصور أحرف وثنائيات وتمارين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
211

أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "خط الرقعة الدارج".

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة التي أقيمت لمدة ثلاثة أيام بواقع ساعتين يوميًا، تضمنت التعريف بخط الرقعة الدارج وشرح المفردات وطريقة كتابتها، وشرح طريقة صور بعض الأحرف وأحوالها وطريقة كتابتها، وشرح ثنائيات من الحروف وطريقة كتابتها، وشرح طريقة كتابة بعض الجمل وأخذ تمارين عليها.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستخدام التقنية، وقد حضر الدورة (435) متدربًا ومتدربة، وقدمها المدرب مختار عالم مفيض الرحمن الخطاط بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.


وأشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن "عام الخط العربي" واحتفاءً به، وذلك حسب توجيهات الرئيس العام، بالمشاركة والتفاعل مع مبادرات وزارة الثقافة لخدمة الخط العربي وحفظه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,105
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,142

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة