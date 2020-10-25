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شاهد.. ضبط 1167 مخالفة توطين واحترازات بمنشآت تجارية في مكة

5112 جولة رقابية في أسبوع.. والوزارة تتلقى البلاغات على "الموحد" والتطبيق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات والمخالفات محافظات عدة؛ منها: "جدة 2158 جولة و628 مخالفة، ومحافظة الطائف 1371 جولة و380 مخالفة، ومكة العاصمة المقدسة 1042 جولة و124 مخالفة، ومحافظة القنفذة 441 جولة و35 مخالفة".

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط 1167 مخالفة توطين واحترازات بمنشآت تجارية في مكة
سبق

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات والمخالفات محافظات عدة؛ منها: "جدة 2158 جولة و628 مخالفة، ومحافظة الطائف 1371 جولة و380 مخالفة، ومكة العاصمة المقدسة 1042 جولة و124 مخالفة، ومحافظة القنفذة 441 جولة و35 مخالفة".

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
11:09 AM

شاهد.. ضبط 1167 مخالفة توطين واحترازات بمنشآت تجارية في مكة

5112 جولة رقابية في أسبوع.. والوزارة تتلقى البلاغات على "الموحد" والتطبيق

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عبدالله الراجحي - جدة
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286

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات والمخالفات محافظات عدة؛ منها: "جدة 2158 جولة و628 مخالفة، ومحافظة الطائف 1371 جولة و380 مخالفة، ومكة العاصمة المقدسة 1042 جولة و124 مخالفة، ومحافظة القنفذة 441 جولة و35 مخالفة".

وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية؛ للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معًا للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

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