شاهد.. ضبط 1167 مخالفة توطين واحترازات بمنشآت تجارية في مكة
5112 جولة رقابية في أسبوع.. والوزارة تتلقى البلاغات على "الموحد" والتطبيق
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.
شاهد.. ضبط 1167 مخالفة توطين واحترازات بمنشآت تجارية في مكة
عبدالله الراجحيسبق2020-10-25
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.