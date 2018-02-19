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الرياض تتحول إلى عرس فني بـ"أوبريت التأسيس"

يتغنى بأمجاد الوطن.. والموعد المرتقب 23 فبراير

يُقام ضمن فعاليات احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس في العاصمة الرياض مساء يوم 23 فبراير الجاري، أضخم عرض غنائي بعنوان "أوبريت التأسيس"، يسرد في قالب مسرحي بديع عشر لوحات وطنية سطّرها التاريخ عن الدولة السعودية وما وصلت إليه الآن؛ لتعيش الرياض عرسًا فنيًّا يُجسّد التواصل بين مرحلة تأسيس الدولة السعودية حتى توحيد المملكة العربية السعودية.

ويستعرض "الأوبريت"، الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة: صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية؛ لحظاتٍ وقصصًا خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة ثلاثة قرون مضت، ومَشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القِدَم وصولًا إلى الحياة المدنية الحديثة وما مرت به من تَطور لامَسَ فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية.

وتسمو معاني الحروف في سماء الرياض حبًّا وفخرًا بهذه الذكرى في ملحمة غنائية من ألحان سهم، وناصر الصالح، ونواف عبدالله، ويشدو بغنائها على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض عدد من الفنانين السعوديين.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تتحول إلى عرس فني بـ"أوبريت التأسيس"
سبق

يُقام ضمن فعاليات احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس في العاصمة الرياض مساء يوم 23 فبراير الجاري، أضخم عرض غنائي بعنوان "أوبريت التأسيس"، يسرد في قالب مسرحي بديع عشر لوحات وطنية سطّرها التاريخ عن الدولة السعودية وما وصلت إليه الآن؛ لتعيش الرياض عرسًا فنيًّا يُجسّد التواصل بين مرحلة تأسيس الدولة السعودية حتى توحيد المملكة العربية السعودية.

ويستعرض "الأوبريت"، الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة: صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية؛ لحظاتٍ وقصصًا خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة ثلاثة قرون مضت، ومَشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القِدَم وصولًا إلى الحياة المدنية الحديثة وما مرت به من تَطور لامَسَ فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية.

وتسمو معاني الحروف في سماء الرياض حبًّا وفخرًا بهذه الذكرى في ملحمة غنائية من ألحان سهم، وناصر الصالح، ونواف عبدالله، ويشدو بغنائها على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض عدد من الفنانين السعوديين.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
03:32 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
08:27 PM

الرياض تتحول إلى عرس فني بـ"أوبريت التأسيس"

يتغنى بأمجاد الوطن.. والموعد المرتقب 23 فبراير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يُقام ضمن فعاليات احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس في العاصمة الرياض مساء يوم 23 فبراير الجاري، أضخم عرض غنائي بعنوان "أوبريت التأسيس"، يسرد في قالب مسرحي بديع عشر لوحات وطنية سطّرها التاريخ عن الدولة السعودية وما وصلت إليه الآن؛ لتعيش الرياض عرسًا فنيًّا يُجسّد التواصل بين مرحلة تأسيس الدولة السعودية حتى توحيد المملكة العربية السعودية.

ويستعرض "الأوبريت"، الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة: صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية؛ لحظاتٍ وقصصًا خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة ثلاثة قرون مضت، ومَشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القِدَم وصولًا إلى الحياة المدنية الحديثة وما مرت به من تَطور لامَسَ فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية.

وتسمو معاني الحروف في سماء الرياض حبًّا وفخرًا بهذه الذكرى في ملحمة غنائية من ألحان سهم، وناصر الصالح، ونواف عبدالله، ويشدو بغنائها على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض عدد من الفنانين السعوديين.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,566
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,219
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,167

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