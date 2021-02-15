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"هدف": تعديلات نظام حافز خاصة بتحويل تواريخ الصرف من الهجري للميلادي

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن العمل "حافز" خاصٌّ بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

وقال: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل "حافز" إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا، يوضح "هدف" أن المعلومة المتداولة غير صحيحة، وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

وأضاف: يستطيع الذي تجاوز عمره 35 عامًا الاستفادة من برنامج "حافز" في ظل صعوبة الحصول على عمل حتى سن الـ60 عامًا.

صندوق تنمية الموارد البشرية حافز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": تعديلات نظام حافز خاصة بتحويل تواريخ الصرف من الهجري للميلادي
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن العمل "حافز" خاصٌّ بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

وقال: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل "حافز" إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا، يوضح "هدف" أن المعلومة المتداولة غير صحيحة، وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

وأضاف: يستطيع الذي تجاوز عمره 35 عامًا الاستفادة من برنامج "حافز" في ظل صعوبة الحصول على عمل حتى سن الـ60 عامًا.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
11:20 PM

"هدف": تعديلات نظام حافز خاصة بتحويل تواريخ الصرف من الهجري للميلادي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,667

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن العمل "حافز" خاصٌّ بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

وقال: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل "حافز" إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا، يوضح "هدف" أن المعلومة المتداولة غير صحيحة، وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

وأضاف: يستطيع الذي تجاوز عمره 35 عامًا الاستفادة من برنامج "حافز" في ظل صعوبة الحصول على عمل حتى سن الـ60 عامًا.

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