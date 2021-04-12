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فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم

تدخّل الطاقم الطبي لإسعافه لكن الوقت لم يسعفهم

توفي أمس الأحد، لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم، رضى الساقي (21 عامًا) أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط "الساقي"، دون أن يحتك معه أي لاعب، بشكل مفاجئ في الدقيقة 30، بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه؛ إلا أن الوقت لم يسعفهم؛ حيث لفظ اللاعب آخر أنفاسه عقب وصوله إلى المستشفى المحلي، حسب موقع "روسيا اليوم".

وخلّف هذا الحادث الأليم حزنًا كبيرًا في صفوف لاعبي الفريقين؛ حيث لم تكتمل المباراة.

ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان الساقي من مستشفى بنسليمان إلى مدينة الدار البيضاء؛ حيث مسقط رأسه.

الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم رضى الساقي

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فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم
سبق

توفي أمس الأحد، لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم، رضى الساقي (21 عامًا) أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط "الساقي"، دون أن يحتك معه أي لاعب، بشكل مفاجئ في الدقيقة 30، بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه؛ إلا أن الوقت لم يسعفهم؛ حيث لفظ اللاعب آخر أنفاسه عقب وصوله إلى المستشفى المحلي، حسب موقع "روسيا اليوم".

وخلّف هذا الحادث الأليم حزنًا كبيرًا في صفوف لاعبي الفريقين؛ حيث لم تكتمل المباراة.

ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان الساقي من مستشفى بنسليمان إلى مدينة الدار البيضاء؛ حيث مسقط رأسه.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:39 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:25 PM

فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم

تدخّل الطاقم الطبي لإسعافه لكن الوقت لم يسعفهم

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
2,436

توفي أمس الأحد، لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم، رضى الساقي (21 عامًا) أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ضيفه حسنية بنسليمان، لحساب الجولة الـ16 من بطولة الهواة.

وسقط "الساقي"، دون أن يحتك معه أي لاعب، بشكل مفاجئ في الدقيقة 30، بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ورغم تدخل الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه؛ إلا أن الوقت لم يسعفهم؛ حيث لفظ اللاعب آخر أنفاسه عقب وصوله إلى المستشفى المحلي، حسب موقع "روسيا اليوم".

وخلّف هذا الحادث الأليم حزنًا كبيرًا في صفوف لاعبي الفريقين؛ حيث لم تكتمل المباراة.

ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان الساقي من مستشفى بنسليمان إلى مدينة الدار البيضاء؛ حيث مسقط رأسه.

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