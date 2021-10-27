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فيديو.. شيخ ألباني للشعب السعودي: العالم الإسلامي يتمنى أن يعيش ساعةً في بلادكم

قال: أنتم على خير عظيم وفي أمن وأمان.. وقيادة المملكة ليس لها مثيل في الوجود

أكد إمام مسجد مدينة فوشكرويا بدولة ألبانيا الشيخ ديرتان رحمان، أن قيادة المملكة العربية السعودية ليس مثلها في الوجود والشعب السعودي شعب يحب الخير للغير، مشيراً أن العالم يتمنى أن يعيش لو ساعة في السعودية لاحتضانها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وجاء ذلك في مقطع فيديو بثته سبق خلال تغطيتها الإعلامية للزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حالياً لدولة ألبانيا لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي في العمل الإسلامي المشترك.

وقال الشيخ ديرتان: "أنتم أهل العطاء والبركة لقد أعطاكم الله من النعم كثيرة وقلوبكم صافية ومميزة, وكم من يتيم قضيتم حاجته, وكم من كتبٍ علمية طبعت بسبب تبرعاتكم وليست في ألبانيا فقط وإنما في بلاد العالم, فنشرتم الخير في أنحاء العالم فوالله أنتم على خير والله يحفظكم ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين والملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي.

وأضاف ديرتان: "والله أنتم على خير عظيم وفي أمن وأمان وأنتم على قيادة ليس مثلها في الوجود وأنتم في بلاد الحرمين الشريفين وكل واحد في العالم يتمنى لو ساعة أن يعيش في بلادكم بسبب وجود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأنتم موجودون فيه فهذه نعمة كبيرة".

وتابع: "وما قلته لكم كلمات صادقة من القلب لأنني أعتبر نفسي واحداً من أبناء المملكة حيث إنني درست وتعلمت فيها أكثر من ست سنوات وأعتبر السنوات التي قضيتها في السعودية من أفضل السنوات في حياتي وأنا من ثمرات المملكة العربية السعودية وجزاكم الله خيراً".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. شيخ ألباني للشعب السعودي: العالم الإسلامي يتمنى أن يعيش ساعةً في بلادكم
سبق

أكد إمام مسجد مدينة فوشكرويا بدولة ألبانيا الشيخ ديرتان رحمان، أن قيادة المملكة العربية السعودية ليس مثلها في الوجود والشعب السعودي شعب يحب الخير للغير، مشيراً أن العالم يتمنى أن يعيش لو ساعة في السعودية لاحتضانها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وجاء ذلك في مقطع فيديو بثته سبق خلال تغطيتها الإعلامية للزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حالياً لدولة ألبانيا لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي في العمل الإسلامي المشترك.

وقال الشيخ ديرتان: "أنتم أهل العطاء والبركة لقد أعطاكم الله من النعم كثيرة وقلوبكم صافية ومميزة, وكم من يتيم قضيتم حاجته, وكم من كتبٍ علمية طبعت بسبب تبرعاتكم وليست في ألبانيا فقط وإنما في بلاد العالم, فنشرتم الخير في أنحاء العالم فوالله أنتم على خير والله يحفظكم ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين والملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي.

وأضاف ديرتان: "والله أنتم على خير عظيم وفي أمن وأمان وأنتم على قيادة ليس مثلها في الوجود وأنتم في بلاد الحرمين الشريفين وكل واحد في العالم يتمنى لو ساعة أن يعيش في بلادكم بسبب وجود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأنتم موجودون فيه فهذه نعمة كبيرة".

وتابع: "وما قلته لكم كلمات صادقة من القلب لأنني أعتبر نفسي واحداً من أبناء المملكة حيث إنني درست وتعلمت فيها أكثر من ست سنوات وأعتبر السنوات التي قضيتها في السعودية من أفضل السنوات في حياتي وأنا من ثمرات المملكة العربية السعودية وجزاكم الله خيراً".

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:48 PM

فيديو.. شيخ ألباني للشعب السعودي: العالم الإسلامي يتمنى أن يعيش ساعةً في بلادكم

قال: أنتم على خير عظيم وفي أمن وأمان.. وقيادة المملكة ليس لها مثيل في الوجود

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,698

أكد إمام مسجد مدينة فوشكرويا بدولة ألبانيا الشيخ ديرتان رحمان، أن قيادة المملكة العربية السعودية ليس مثلها في الوجود والشعب السعودي شعب يحب الخير للغير، مشيراً أن العالم يتمنى أن يعيش لو ساعة في السعودية لاحتضانها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وجاء ذلك في مقطع فيديو بثته سبق خلال تغطيتها الإعلامية للزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حالياً لدولة ألبانيا لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي في العمل الإسلامي المشترك.

وقال الشيخ ديرتان: "أنتم أهل العطاء والبركة لقد أعطاكم الله من النعم كثيرة وقلوبكم صافية ومميزة, وكم من يتيم قضيتم حاجته, وكم من كتبٍ علمية طبعت بسبب تبرعاتكم وليست في ألبانيا فقط وإنما في بلاد العالم, فنشرتم الخير في أنحاء العالم فوالله أنتم على خير والله يحفظكم ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين والملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي.

وأضاف ديرتان: "والله أنتم على خير عظيم وفي أمن وأمان وأنتم على قيادة ليس مثلها في الوجود وأنتم في بلاد الحرمين الشريفين وكل واحد في العالم يتمنى لو ساعة أن يعيش في بلادكم بسبب وجود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأنتم موجودون فيه فهذه نعمة كبيرة".

وتابع: "وما قلته لكم كلمات صادقة من القلب لأنني أعتبر نفسي واحداً من أبناء المملكة حيث إنني درست وتعلمت فيها أكثر من ست سنوات وأعتبر السنوات التي قضيتها في السعودية من أفضل السنوات في حياتي وأنا من ثمرات المملكة العربية السعودية وجزاكم الله خيراً".

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