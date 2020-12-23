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في افتتاح الجولة 12 من دوري الطائرة.. النصر يواجه الفيصلي والسلام يستضيف الترجي

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمواجهتين، تجمع الأولى الفيصلي ونظيره النصر على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة عند الساعة 3:45 عصراً، يقود اللقاء خالد الزغيبي حكم أول وعبد العزيز الرميحي حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.

ويلتقي في المباراة الثانية السلام وضيفه الترجي، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، عند السادسة مساء، ويقود اللقاء سامي أمين حكم أول وهاني سنان حكم ثان وعبد اللطيف العتيق مسجلاً .

الدوري الممتاز للكرة الطائرة الفيصلي النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة 12 من دوري الطائرة.. النصر يواجه الفيصلي والسلام يستضيف الترجي
سبق

تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمواجهتين، تجمع الأولى الفيصلي ونظيره النصر على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة عند الساعة 3:45 عصراً، يقود اللقاء خالد الزغيبي حكم أول وعبد العزيز الرميحي حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.

ويلتقي في المباراة الثانية السلام وضيفه الترجي، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، عند السادسة مساء، ويقود اللقاء سامي أمين حكم أول وهاني سنان حكم ثان وعبد اللطيف العتيق مسجلاً .

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:00 PM

في افتتاح الجولة 12 من دوري الطائرة.. النصر يواجه الفيصلي والسلام يستضيف الترجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمواجهتين، تجمع الأولى الفيصلي ونظيره النصر على صالة وزارة الرياضة بالمجمعة عند الساعة 3:45 عصراً، يقود اللقاء خالد الزغيبي حكم أول وعبد العزيز الرميحي حكم ثان وسليمان الفايز مسجلاً.

ويلتقي في المباراة الثانية السلام وضيفه الترجي، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، عند السادسة مساء، ويقود اللقاء سامي أمين حكم أول وهاني سنان حكم ثان وعبد اللطيف العتيق مسجلاً .

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