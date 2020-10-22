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استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

بعشرة لاعبين وبضربة "توامبا" القاتلة

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه النصر بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والستين من زمن الشوط الثاني بقدم "توامبا" بعد تلقيه تمريرة بينية أمام المرمى النصراوي ليودع الكرة في الشباك.

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة
سبق

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه النصر بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والستين من زمن الشوط الثاني بقدم "توامبا" بعد تلقيه تمريرة بينية أمام المرمى النصراوي ليودع الكرة في الشباك.

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:18 PM

استغل ظروف الغيابات.. التعاون يُلحق بالنصر ثاني خسارة

بعشرة لاعبين وبضربة "توامبا" القاتلة

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
29
2,075

تغلب فريق التعاون الأول لكرة القدم على ضيفه النصر بهدف دون مقابل في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة والستين من زمن الشوط الثاني بقدم "توامبا" بعد تلقيه تمريرة بينية أمام المرمى النصراوي ليودع الكرة في الشباك.

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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