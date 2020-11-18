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الأفكار الجديدة في المنازل تساهم في ترشيد الإنارة وخفض الحرارة

"وفرت وأنورت" نافذة مهمة لتسليط الضوء على المصابيح

ساهمت حملة "#وفرت_ وانورت" المتمركزة حول الترشيد في الإنارة، بتوعية المستهلكين وإرشادهم بمنتجات المصابيح الموفرة، والمساعدة في تخفيض مستوى الحرارة داخل المنزل.

وتنوعت أفكار الحملة من خلال حساب "لتبقى" على منصة تويتر الذي يتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" في صناعة المحتوى من أفلام قصيرة و"بوسترات" ورسائل مختلفة.

ومن بين الأفكار المساعدة على التوفير في استهلاك الإنارة: هو وضع حساسات الحركة التي تعمل على إطفاء الإنارة تلقائيّاً عند عدم الحاجة، وذلك في الدرج الداخلي والخارجي، وكذلك الممرات داخل المنزل أو المنشأة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الأفكار الجديدة في المنازل تساهم في ترشيد الإنارة وخفض الحرارة
سبق

ساهمت حملة "#وفرت_ وانورت" المتمركزة حول الترشيد في الإنارة، بتوعية المستهلكين وإرشادهم بمنتجات المصابيح الموفرة، والمساعدة في تخفيض مستوى الحرارة داخل المنزل.

وتنوعت أفكار الحملة من خلال حساب "لتبقى" على منصة تويتر الذي يتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" في صناعة المحتوى من أفلام قصيرة و"بوسترات" ورسائل مختلفة.

ومن بين الأفكار المساعدة على التوفير في استهلاك الإنارة: هو وضع حساسات الحركة التي تعمل على إطفاء الإنارة تلقائيّاً عند عدم الحاجة، وذلك في الدرج الداخلي والخارجي، وكذلك الممرات داخل المنزل أو المنشأة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:27 PM

الأفكار الجديدة في المنازل تساهم في ترشيد الإنارة وخفض الحرارة

"وفرت وأنورت" نافذة مهمة لتسليط الضوء على المصابيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ساهمت حملة "#وفرت_ وانورت" المتمركزة حول الترشيد في الإنارة، بتوعية المستهلكين وإرشادهم بمنتجات المصابيح الموفرة، والمساعدة في تخفيض مستوى الحرارة داخل المنزل.

وتنوعت أفكار الحملة من خلال حساب "لتبقى" على منصة تويتر الذي يتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" في صناعة المحتوى من أفلام قصيرة و"بوسترات" ورسائل مختلفة.

ومن بين الأفكار المساعدة على التوفير في استهلاك الإنارة: هو وضع حساسات الحركة التي تعمل على إطفاء الإنارة تلقائيّاً عند عدم الحاجة، وذلك في الدرج الداخلي والخارجي، وكذلك الممرات داخل المنزل أو المنشأة.

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