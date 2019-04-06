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المحكمة العامة بالرياض تتصدّر جولة الـ100يوم... في سباق المرافق العدليّة نحو "الإنجاز"

كشف التنافس الذي أطلقته وزارة العدل بين قطاعاتها المختلفة من محاكم وكتابات عدل عبر منصاتها الاجتماعية، عن سباق محموم بين المرافق العدليّة في المراكز والأطراف في خدمة المستفيدين، حيث أظهر تقدماً ملموساً في الأرقام المنجزة والمبادرة بإضافة الدقائق والساعات للعمل الرسمي.

وفي الأشهر القليلة الماضية تصدّرت المحكمة العامة بالرياض قائمة المرافق العدليّة الأعلى إنجازاً خلال الـ (100) يوم الماضية بعد أن أجرت وفق مؤشر العمليات في بوابة ذكاء الأعمال (126.342) عملية قدمت من خلالها العديد من الخدمات العدليّة والقضائية بما فيها المقدمة إلكترونياً.


وجاءت محكمة التنفيذ بالرياض ثانياً بإجمالي (126.231) عمليّة أنجزتها خلال الـ (100) يوم الماضية, تلتها المحكمة العامة بمحافظة جدة بواقع (84.530) عمليّة, ثم محكمة التنفيذ بجدّة (76.172) عمليّة, وأخيراً في المرتبة الخامسة محكمة الأحوال الشخصيّة بالرياض ( 70.286) عملية.

وفي ذات السياق تواصل وزارة العدل من خلال حسابها الرسمي في "تويتر" رصد أولى المرافق العدليّة التي باشرت العمل كل يوم؛ وذلك بهدف إشعال روح التنافس الشريف بين منسوبي المرافق العدليّة قصد تطوير العمل؛ وذلك خلال أكثر من (80) أسبوعاً.

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المحكمة العامة بالرياض تتصدّر جولة الـ100يوم... في سباق المرافق العدليّة نحو "الإنجاز"
سبق

كشف التنافس الذي أطلقته وزارة العدل بين قطاعاتها المختلفة من محاكم وكتابات عدل عبر منصاتها الاجتماعية، عن سباق محموم بين المرافق العدليّة في المراكز والأطراف في خدمة المستفيدين، حيث أظهر تقدماً ملموساً في الأرقام المنجزة والمبادرة بإضافة الدقائق والساعات للعمل الرسمي.

وفي الأشهر القليلة الماضية تصدّرت المحكمة العامة بالرياض قائمة المرافق العدليّة الأعلى إنجازاً خلال الـ (100) يوم الماضية بعد أن أجرت وفق مؤشر العمليات في بوابة ذكاء الأعمال (126.342) عملية قدمت من خلالها العديد من الخدمات العدليّة والقضائية بما فيها المقدمة إلكترونياً.


وجاءت محكمة التنفيذ بالرياض ثانياً بإجمالي (126.231) عمليّة أنجزتها خلال الـ (100) يوم الماضية, تلتها المحكمة العامة بمحافظة جدة بواقع (84.530) عمليّة, ثم محكمة التنفيذ بجدّة (76.172) عمليّة, وأخيراً في المرتبة الخامسة محكمة الأحوال الشخصيّة بالرياض ( 70.286) عملية.

وفي ذات السياق تواصل وزارة العدل من خلال حسابها الرسمي في "تويتر" رصد أولى المرافق العدليّة التي باشرت العمل كل يوم؛ وذلك بهدف إشعال روح التنافس الشريف بين منسوبي المرافق العدليّة قصد تطوير العمل؛ وذلك خلال أكثر من (80) أسبوعاً.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:47 PM

المحكمة العامة بالرياض تتصدّر جولة الـ100يوم... في سباق المرافق العدليّة نحو "الإنجاز"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشف التنافس الذي أطلقته وزارة العدل بين قطاعاتها المختلفة من محاكم وكتابات عدل عبر منصاتها الاجتماعية، عن سباق محموم بين المرافق العدليّة في المراكز والأطراف في خدمة المستفيدين، حيث أظهر تقدماً ملموساً في الأرقام المنجزة والمبادرة بإضافة الدقائق والساعات للعمل الرسمي.

وفي الأشهر القليلة الماضية تصدّرت المحكمة العامة بالرياض قائمة المرافق العدليّة الأعلى إنجازاً خلال الـ (100) يوم الماضية بعد أن أجرت وفق مؤشر العمليات في بوابة ذكاء الأعمال (126.342) عملية قدمت من خلالها العديد من الخدمات العدليّة والقضائية بما فيها المقدمة إلكترونياً.


وجاءت محكمة التنفيذ بالرياض ثانياً بإجمالي (126.231) عمليّة أنجزتها خلال الـ (100) يوم الماضية, تلتها المحكمة العامة بمحافظة جدة بواقع (84.530) عمليّة, ثم محكمة التنفيذ بجدّة (76.172) عمليّة, وأخيراً في المرتبة الخامسة محكمة الأحوال الشخصيّة بالرياض ( 70.286) عملية.

وفي ذات السياق تواصل وزارة العدل من خلال حسابها الرسمي في "تويتر" رصد أولى المرافق العدليّة التي باشرت العمل كل يوم؛ وذلك بهدف إشعال روح التنافس الشريف بين منسوبي المرافق العدليّة قصد تطوير العمل؛ وذلك خلال أكثر من (80) أسبوعاً.

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