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كونوا بالقرب.. ولي العهد يتحدث اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار

النسخة الرابعة تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"بمشاركة 140 متحدثاً بارزاً

يُنتظر أن يتحدث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان قد افتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، أمس، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً.

وقال "الرميان": معهد مبادرة مستقبل الاستثمار يعمل على مدار السنة؛ ليساعد على إحداث التغيير في العالم ليس فقط ليقدمها ولكن ليفعلها ويطبقها.

وأوضح أن المؤتمر والمعهد سيعملان كمؤشر ومدير للحوار العالمي حول أحدث القضايا الاجتماعية والاقتصادية عالميا لبدء الإجراءات الجيدة والواقعية، لا سيما أن العالم يتغير بطريقة غير مسبوقة بتقدم يحدث في كل القطاعات والصناعات والأعمال، مشيراً إلى أن جائحة كورونا لا تميز أي حدود جغرافية سواء قوة أو ثروة الدولة، حيث إن عمق التغيير يجلب تغييرات وتحديات اجتماعية واقتصادية وفرصاً متنوعة، الأمر الذي يتطلب إعادة تفكير جوهري في الطرق التي من خلالها يمكن للاقتصادات والمجتمعات أن تعمل على توحيد جميع الأمم والشعوب والشركات.
وأكد "الرميان" أهمية التغيير لا سيما مع وجود فرص غير مسبوقة لإعادة تخيل اقتصاد يخدم الإنسانية والكوكب ومجتمع الاستثمار العالمي بشكل أفضل وتصميم استراتيجيات تعيد ابتكار تجديد الاقتصاد العالمي.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كونوا بالقرب.. ولي العهد يتحدث اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار
سبق

يُنتظر أن يتحدث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان قد افتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، أمس، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً.

وقال "الرميان": معهد مبادرة مستقبل الاستثمار يعمل على مدار السنة؛ ليساعد على إحداث التغيير في العالم ليس فقط ليقدمها ولكن ليفعلها ويطبقها.

وأوضح أن المؤتمر والمعهد سيعملان كمؤشر ومدير للحوار العالمي حول أحدث القضايا الاجتماعية والاقتصادية عالميا لبدء الإجراءات الجيدة والواقعية، لا سيما أن العالم يتغير بطريقة غير مسبوقة بتقدم يحدث في كل القطاعات والصناعات والأعمال، مشيراً إلى أن جائحة كورونا لا تميز أي حدود جغرافية سواء قوة أو ثروة الدولة، حيث إن عمق التغيير يجلب تغييرات وتحديات اجتماعية واقتصادية وفرصاً متنوعة، الأمر الذي يتطلب إعادة تفكير جوهري في الطرق التي من خلالها يمكن للاقتصادات والمجتمعات أن تعمل على توحيد جميع الأمم والشعوب والشركات.
وأكد "الرميان" أهمية التغيير لا سيما مع وجود فرص غير مسبوقة لإعادة تخيل اقتصاد يخدم الإنسانية والكوكب ومجتمع الاستثمار العالمي بشكل أفضل وتصميم استراتيجيات تعيد ابتكار تجديد الاقتصاد العالمي.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
02:54 PM

كونوا بالقرب.. ولي العهد يتحدث اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار

النسخة الرابعة تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"بمشاركة 140 متحدثاً بارزاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُنتظر أن يتحدث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان قد افتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، أمس، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، النسخة الرابعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً.

وقال "الرميان": معهد مبادرة مستقبل الاستثمار يعمل على مدار السنة؛ ليساعد على إحداث التغيير في العالم ليس فقط ليقدمها ولكن ليفعلها ويطبقها.

وأوضح أن المؤتمر والمعهد سيعملان كمؤشر ومدير للحوار العالمي حول أحدث القضايا الاجتماعية والاقتصادية عالميا لبدء الإجراءات الجيدة والواقعية، لا سيما أن العالم يتغير بطريقة غير مسبوقة بتقدم يحدث في كل القطاعات والصناعات والأعمال، مشيراً إلى أن جائحة كورونا لا تميز أي حدود جغرافية سواء قوة أو ثروة الدولة، حيث إن عمق التغيير يجلب تغييرات وتحديات اجتماعية واقتصادية وفرصاً متنوعة، الأمر الذي يتطلب إعادة تفكير جوهري في الطرق التي من خلالها يمكن للاقتصادات والمجتمعات أن تعمل على توحيد جميع الأمم والشعوب والشركات.
وأكد "الرميان" أهمية التغيير لا سيما مع وجود فرص غير مسبوقة لإعادة تخيل اقتصاد يخدم الإنسانية والكوكب ومجتمع الاستثمار العالمي بشكل أفضل وتصميم استراتيجيات تعيد ابتكار تجديد الاقتصاد العالمي.

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