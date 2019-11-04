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"مقطوع من شجرة".. شائعة أساءت لمتوفى المخواة.. و"سبق" تكشف التفاصيل

تم العثور عليه ميتاً بشقة مفروشة.. وابن شقيقه يوضح ملابسات الواقعة

كشفت "سبق" تفاصيل وفاة مواطن بالمخواة، أمس، الذي عُثر عليه متوفىً بإحدى الغرف المفروشة، والذي نشرته "سبق" تحت عنوان "العثور على مواطن متوفى بشقة مفروشة في المخواة"، مبينةً المصادر أن الجثة لا تزال في ثلاجة مستشفى المخواة لحين انتهاء الأجهزة الأمنية والتحقيقية وظهور تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.

وفي التفاصيل قال عبدالله سعيد الغامدي -ابن شقيق المتوفى- لـ"سبق": المتوفى مسن في عقده الثامن وهو غير متزوج، ويعيش في منزلٍ وهبه إياه أبي -رحمه الله- حيث نسكن في بلجرشي، وكنا نقوم على رعايته فهو عمّي وفي مقام أبي، كما أن لديه منزلاً كذلك في المخواة.

وأضاف: "ودّعنا نهاية الشهر المنصرم نزولاً للمخواة والذي اتجه لإحدى النزل المفروشة، وعندما كان في غرفته، ولم يُجب عن اتصالات العامل على هاتفه أو النداءات خلف الباب، فتم الاتصال بالدفاع المدني الذين وجدوه متوفىً، فتمت معاينة الجثة ولا تزال في ثلاجة مستشفى المخواة بانتظار تقرير الطب الشرعي ليتم بعدها استلام الجثمان وإصدار تصريح بالدفن.

وتابع: "كان يعاني المتوفى من اعتلالات في الرئة وقصور في الكلى، وكانت له مراجعة لأحد المستشفيات الخاصة ببلجرشي قبل قرابة شهر، حيث كشفت التحليلات عن مشاكل بالرئة وتم تحويله لمستشفى الأمير مشاري، ولكنه رفض المراجعة حتى مع اتصال الطبيبة التي أكدت ضرورة المراجعة ولكنه رفض رفضاً قاطعاً.

وختم "الغامدي" حديثه لـ"سبق" بقوله: "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصص من نسج الخيال ومنها أن المتوفى مقطوع من شجرة وليس له قريب، وفي ذلك إساءة للميت ولعائلته؛ فنحن 9 من أبناء أخيه جميعنا في خدمته حتى توفي -رحمه الله- ولنا الحق في الرفع للأجهزة المختصة عن تلك الحسابات التي تروج للشائعات المغلوطة والمشوهة للسمعة، مقدما شكره لـ"سبق" على تحريها للدقة واستقاء الحقيقة من مصدرها دون تهويلٍ أو إساءة.

المخواة مستشفى المخواة الأجهزة الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مقطوع من شجرة".. شائعة أساءت لمتوفى المخواة.. و"سبق" تكشف التفاصيل
سبق

كشفت "سبق" تفاصيل وفاة مواطن بالمخواة، أمس، الذي عُثر عليه متوفىً بإحدى الغرف المفروشة، والذي نشرته "سبق" تحت عنوان "العثور على مواطن متوفى بشقة مفروشة في المخواة"، مبينةً المصادر أن الجثة لا تزال في ثلاجة مستشفى المخواة لحين انتهاء الأجهزة الأمنية والتحقيقية وظهور تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.

وفي التفاصيل قال عبدالله سعيد الغامدي -ابن شقيق المتوفى- لـ"سبق": المتوفى مسن في عقده الثامن وهو غير متزوج، ويعيش في منزلٍ وهبه إياه أبي -رحمه الله- حيث نسكن في بلجرشي، وكنا نقوم على رعايته فهو عمّي وفي مقام أبي، كما أن لديه منزلاً كذلك في المخواة.

وأضاف: "ودّعنا نهاية الشهر المنصرم نزولاً للمخواة والذي اتجه لإحدى النزل المفروشة، وعندما كان في غرفته، ولم يُجب عن اتصالات العامل على هاتفه أو النداءات خلف الباب، فتم الاتصال بالدفاع المدني الذين وجدوه متوفىً، فتمت معاينة الجثة ولا تزال في ثلاجة مستشفى المخواة بانتظار تقرير الطب الشرعي ليتم بعدها استلام الجثمان وإصدار تصريح بالدفن.

وتابع: "كان يعاني المتوفى من اعتلالات في الرئة وقصور في الكلى، وكانت له مراجعة لأحد المستشفيات الخاصة ببلجرشي قبل قرابة شهر، حيث كشفت التحليلات عن مشاكل بالرئة وتم تحويله لمستشفى الأمير مشاري، ولكنه رفض المراجعة حتى مع اتصال الطبيبة التي أكدت ضرورة المراجعة ولكنه رفض رفضاً قاطعاً.

وختم "الغامدي" حديثه لـ"سبق" بقوله: "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصص من نسج الخيال ومنها أن المتوفى مقطوع من شجرة وليس له قريب، وفي ذلك إساءة للميت ولعائلته؛ فنحن 9 من أبناء أخيه جميعنا في خدمته حتى توفي -رحمه الله- ولنا الحق في الرفع للأجهزة المختصة عن تلك الحسابات التي تروج للشائعات المغلوطة والمشوهة للسمعة، مقدما شكره لـ"سبق" على تحريها للدقة واستقاء الحقيقة من مصدرها دون تهويلٍ أو إساءة.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
04:37 PM

"مقطوع من شجرة".. شائعة أساءت لمتوفى المخواة.. و"سبق" تكشف التفاصيل

تم العثور عليه ميتاً بشقة مفروشة.. وابن شقيقه يوضح ملابسات الواقعة

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
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كشفت "سبق" تفاصيل وفاة مواطن بالمخواة، أمس، الذي عُثر عليه متوفىً بإحدى الغرف المفروشة، والذي نشرته "سبق" تحت عنوان "العثور على مواطن متوفى بشقة مفروشة في المخواة"، مبينةً المصادر أن الجثة لا تزال في ثلاجة مستشفى المخواة لحين انتهاء الأجهزة الأمنية والتحقيقية وظهور تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.

وفي التفاصيل قال عبدالله سعيد الغامدي -ابن شقيق المتوفى- لـ"سبق": المتوفى مسن في عقده الثامن وهو غير متزوج، ويعيش في منزلٍ وهبه إياه أبي -رحمه الله- حيث نسكن في بلجرشي، وكنا نقوم على رعايته فهو عمّي وفي مقام أبي، كما أن لديه منزلاً كذلك في المخواة.

وأضاف: "ودّعنا نهاية الشهر المنصرم نزولاً للمخواة والذي اتجه لإحدى النزل المفروشة، وعندما كان في غرفته، ولم يُجب عن اتصالات العامل على هاتفه أو النداءات خلف الباب، فتم الاتصال بالدفاع المدني الذين وجدوه متوفىً، فتمت معاينة الجثة ولا تزال في ثلاجة مستشفى المخواة بانتظار تقرير الطب الشرعي ليتم بعدها استلام الجثمان وإصدار تصريح بالدفن.

وتابع: "كان يعاني المتوفى من اعتلالات في الرئة وقصور في الكلى، وكانت له مراجعة لأحد المستشفيات الخاصة ببلجرشي قبل قرابة شهر، حيث كشفت التحليلات عن مشاكل بالرئة وتم تحويله لمستشفى الأمير مشاري، ولكنه رفض المراجعة حتى مع اتصال الطبيبة التي أكدت ضرورة المراجعة ولكنه رفض رفضاً قاطعاً.

وختم "الغامدي" حديثه لـ"سبق" بقوله: "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصص من نسج الخيال ومنها أن المتوفى مقطوع من شجرة وليس له قريب، وفي ذلك إساءة للميت ولعائلته؛ فنحن 9 من أبناء أخيه جميعنا في خدمته حتى توفي -رحمه الله- ولنا الحق في الرفع للأجهزة المختصة عن تلك الحسابات التي تروج للشائعات المغلوطة والمشوهة للسمعة، مقدما شكره لـ"سبق" على تحريها للدقة واستقاء الحقيقة من مصدرها دون تهويلٍ أو إساءة.

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