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"مصادر": طي قيد خطباء الجمعة غير الملتزمين بالتحذير من الجماعات ذات البيعة ومنها "الإخوان"

التوجيه شمل مَن تغيَّبوا عن الخطبة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق

كشفت مصادر عن أنه صدرت توجيهات رسمية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض بطي قيد الخطباء الذين لم يلتزموا بالتحذير من التفرُّق والاختلاف، وكل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولي الأمر، وكذلك التحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وبيّنت المصادر أن التوجيه شمل مَن تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد عمَّم بأن تكون خطبة الجمعة الماضية حول التفرُّق والاختلاف والتنظيمات ذات البيعة لتبيين أثر ذلك على المجتمعات.

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"مصادر": طي قيد خطباء الجمعة غير الملتزمين بالتحذير من الجماعات ذات البيعة ومنها "الإخوان"
سبق

كشفت مصادر عن أنه صدرت توجيهات رسمية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض بطي قيد الخطباء الذين لم يلتزموا بالتحذير من التفرُّق والاختلاف، وكل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولي الأمر، وكذلك التحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وبيّنت المصادر أن التوجيه شمل مَن تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد عمَّم بأن تكون خطبة الجمعة الماضية حول التفرُّق والاختلاف والتنظيمات ذات البيعة لتبيين أثر ذلك على المجتمعات.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
10:43 PM

"مصادر": طي قيد خطباء الجمعة غير الملتزمين بالتحذير من الجماعات ذات البيعة ومنها "الإخوان"

التوجيه شمل مَن تغيَّبوا عن الخطبة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق

A A A
محمد المواسي - الرياض
9
3,669

كشفت مصادر عن أنه صدرت توجيهات رسمية من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض بطي قيد الخطباء الذين لم يلتزموا بالتحذير من التفرُّق والاختلاف، وكل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولي الأمر، وكذلك التحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وبيّنت المصادر أن التوجيه شمل مَن تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد عمَّم بأن تكون خطبة الجمعة الماضية حول التفرُّق والاختلاف والتنظيمات ذات البيعة لتبيين أثر ذلك على المجتمعات.

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