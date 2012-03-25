النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير "الإسلامية": تقديم الاختبارات يجسد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية للطلاب والطالبات

من القرارات الموفقة التي قدمها الملك وعمل على تنفيذها برؤية ثاقبة ولي العهد

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله بنصره - بتقديم الاختبارات للطلاب والطالبات، واصفاً الأمر بتجسيد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية للطلاب والطالبات، والذي يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها القيادة الرشيدة منذ بدء جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ - بمنصة تويتر؛ قال فيها" إن صدور أمر مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتقديم الاختبارات دليل على حرصه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية لأبنائه وبناته".

وأضاف: وهو امتداد للأوامر الموفقة التي قدمها الملك المسدد، وعمل على تنفيذها برؤية ثاقبة وعمل متقن سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - منذ بدء جائحة كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمره الكريم مساء اليوم الخميس بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية 1 / 9 وللمرحلتين المتوسطة والثانوية 6 / 9 وأن تنهي مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك انطلاقاً من اهتمامه ـ حفظه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير "الإسلامية": تقديم الاختبارات يجسد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية للطلاب والطالبات
سبق

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله بنصره - بتقديم الاختبارات للطلاب والطالبات، واصفاً الأمر بتجسيد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية للطلاب والطالبات، والذي يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها القيادة الرشيدة منذ بدء جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ - بمنصة تويتر؛ قال فيها" إن صدور أمر مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتقديم الاختبارات دليل على حرصه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية لأبنائه وبناته".

وأضاف: وهو امتداد للأوامر الموفقة التي قدمها الملك المسدد، وعمل على تنفيذها برؤية ثاقبة وعمل متقن سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - منذ بدء جائحة كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمره الكريم مساء اليوم الخميس بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية 1 / 9 وللمرحلتين المتوسطة والثانوية 6 / 9 وأن تنهي مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك انطلاقاً من اهتمامه ـ حفظه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
10:18 PM

وزير "الإسلامية": تقديم الاختبارات يجسد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية للطلاب والطالبات

من القرارات الموفقة التي قدمها الملك وعمل على تنفيذها برؤية ثاقبة ولي العهد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
323

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله بنصره - بتقديم الاختبارات للطلاب والطالبات، واصفاً الأمر بتجسيد حرص القيادة على تحقيق المكتسبات التعليمية للطلاب والطالبات، والذي يأتي امتداداً للقرارات الموفقة التي اتخذتها القيادة الرشيدة منذ بدء جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ - بمنصة تويتر؛ قال فيها" إن صدور أمر مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتقديم الاختبارات دليل على حرصه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية لأبنائه وبناته".

وأضاف: وهو امتداد للأوامر الموفقة التي قدمها الملك المسدد، وعمل على تنفيذها برؤية ثاقبة وعمل متقن سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - منذ بدء جائحة كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمره الكريم مساء اليوم الخميس بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية 1 / 9 وللمرحلتين المتوسطة والثانوية 6 / 9 وأن تنهي مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك انطلاقاً من اهتمامه ـ حفظه الله ـ بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,508
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,803

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة