الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. الحالة تستمر حتى 8 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-21
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
10:18 AM
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. الحالة تستمر حتى 8 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.