ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-21 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 10:18 AM

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على الباحة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. الحالة تستمر حتى 8 مساء





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات: العقيق, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.