النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرقية" تستضيف أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة

تنظمها "بناء" في نسختها الخامسة برعاية أمير المنطقة

تنطلق الأحد القادم برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مبادرة "بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام" في نسختها الخامسة والتي تستضيفها المنطقة الشرقية وتنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بمشاركة أكثر من ٤٠ جمعية ومؤسسة رعاية أيتام تمثل جمعيات الأيتام في جميع مناطق المملكة . وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل.

وأوضح مدير عام جمعية بناء عبدالله الخالدي أن المبادرة تقيمها الجمعية للمرة الخامسة، وهي فرصة مواتية تضم قيادات جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، حيث تسعى المبادرة للإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته بمجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام من أجل تأهيل وتمكين ورعاية الأيتام وتتواكب هذه المبادرة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار الخالدي إلى إقامة العديد من ورش العمل وحلقات النقاش الثرية طوال فترة إقامة المبادرة، حيث تعقد ورشة عمل "تحديات قطاع الأيتام والفرص من أجل استراتيجية واعدة"، وتناقش الورشة أبرز التحديات والفرص في قطاع الأيتام والأدوات والممكنات التي تساهم في تطوير القطاع والمستفيدين، كما تقام حلقة نقاش حول "إسناد الخدمات الحكومية في القطاع الربحي" وتبحث عددًا من المحاور، منها التعريف بالممكنات التشريعية لمبادرة الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي ورفع كفاءة المنظمات غير الربحية في إسناد الخدمات الحكومية.

وأضاف الخالدي أنه ستقام أيضًا ورشة "ابتكار مشاريع الاستثمار الاجتماعي" والتي تهدف إلى تمكين قيادات جمعيات الأيتام من فهم أدوات الابتكار الاجتماعي، وتقام أيضًا ورشة "أدوات تمويل الاستثمار الاجتماعي"، وتهدف إلى الإلمام بطبيعة أدوات تمويل الاستثمار الاجتماعي، كما تقام ورشة "بناء وحدات الاستثمار الاجتماعي" إلى تعريف وتدريب المشاركين بآلية بناء وحدات الاستثمار الاجتماعي في الجمعيات الأهلية.

ونوه الخالدي بأن هذه المبادرة تعتبر أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة، وقد حرصت جمعيات الأيتام في المملكة على المشاركة من خلال ترشيح المشاركين منذ وقت مبكر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشرقية" تستضيف أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة
سبق

تنطلق الأحد القادم برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مبادرة "بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام" في نسختها الخامسة والتي تستضيفها المنطقة الشرقية وتنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بمشاركة أكثر من ٤٠ جمعية ومؤسسة رعاية أيتام تمثل جمعيات الأيتام في جميع مناطق المملكة . وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل.

وأوضح مدير عام جمعية بناء عبدالله الخالدي أن المبادرة تقيمها الجمعية للمرة الخامسة، وهي فرصة مواتية تضم قيادات جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، حيث تسعى المبادرة للإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته بمجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام من أجل تأهيل وتمكين ورعاية الأيتام وتتواكب هذه المبادرة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار الخالدي إلى إقامة العديد من ورش العمل وحلقات النقاش الثرية طوال فترة إقامة المبادرة، حيث تعقد ورشة عمل "تحديات قطاع الأيتام والفرص من أجل استراتيجية واعدة"، وتناقش الورشة أبرز التحديات والفرص في قطاع الأيتام والأدوات والممكنات التي تساهم في تطوير القطاع والمستفيدين، كما تقام حلقة نقاش حول "إسناد الخدمات الحكومية في القطاع الربحي" وتبحث عددًا من المحاور، منها التعريف بالممكنات التشريعية لمبادرة الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي ورفع كفاءة المنظمات غير الربحية في إسناد الخدمات الحكومية.

وأضاف الخالدي أنه ستقام أيضًا ورشة "ابتكار مشاريع الاستثمار الاجتماعي" والتي تهدف إلى تمكين قيادات جمعيات الأيتام من فهم أدوات الابتكار الاجتماعي، وتقام أيضًا ورشة "أدوات تمويل الاستثمار الاجتماعي"، وتهدف إلى الإلمام بطبيعة أدوات تمويل الاستثمار الاجتماعي، كما تقام ورشة "بناء وحدات الاستثمار الاجتماعي" إلى تعريف وتدريب المشاركين بآلية بناء وحدات الاستثمار الاجتماعي في الجمعيات الأهلية.

ونوه الخالدي بأن هذه المبادرة تعتبر أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة، وقد حرصت جمعيات الأيتام في المملكة على المشاركة من خلال ترشيح المشاركين منذ وقت مبكر.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:04 PM

"الشرقية" تستضيف أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة

تنظمها "بناء" في نسختها الخامسة برعاية أمير المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
2
290

تنطلق الأحد القادم برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مبادرة "بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام" في نسختها الخامسة والتي تستضيفها المنطقة الشرقية وتنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بمشاركة أكثر من ٤٠ جمعية ومؤسسة رعاية أيتام تمثل جمعيات الأيتام في جميع مناطق المملكة . وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل.

وأوضح مدير عام جمعية بناء عبدالله الخالدي أن المبادرة تقيمها الجمعية للمرة الخامسة، وهي فرصة مواتية تضم قيادات جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، حيث تسعى المبادرة للإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته بمجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام من أجل تأهيل وتمكين ورعاية الأيتام وتتواكب هذه المبادرة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار الخالدي إلى إقامة العديد من ورش العمل وحلقات النقاش الثرية طوال فترة إقامة المبادرة، حيث تعقد ورشة عمل "تحديات قطاع الأيتام والفرص من أجل استراتيجية واعدة"، وتناقش الورشة أبرز التحديات والفرص في قطاع الأيتام والأدوات والممكنات التي تساهم في تطوير القطاع والمستفيدين، كما تقام حلقة نقاش حول "إسناد الخدمات الحكومية في القطاع الربحي" وتبحث عددًا من المحاور، منها التعريف بالممكنات التشريعية لمبادرة الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي ورفع كفاءة المنظمات غير الربحية في إسناد الخدمات الحكومية.

وأضاف الخالدي أنه ستقام أيضًا ورشة "ابتكار مشاريع الاستثمار الاجتماعي" والتي تهدف إلى تمكين قيادات جمعيات الأيتام من فهم أدوات الابتكار الاجتماعي، وتقام أيضًا ورشة "أدوات تمويل الاستثمار الاجتماعي"، وتهدف إلى الإلمام بطبيعة أدوات تمويل الاستثمار الاجتماعي، كما تقام ورشة "بناء وحدات الاستثمار الاجتماعي" إلى تعريف وتدريب المشاركين بآلية بناء وحدات الاستثمار الاجتماعي في الجمعيات الأهلية.

ونوه الخالدي بأن هذه المبادرة تعتبر أكبر تجمع للمهتمين في خدمة الأيتام في جميع مناطق المملكة، وقد حرصت جمعيات الأيتام في المملكة على المشاركة من خلال ترشيح المشاركين منذ وقت مبكر.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,848
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,104
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة