النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بثلاثية.. الفيصلي يعيد الاتحاد لدوامة الخسائر

خسر فريق الاتحاد الأوللكرة القدم من مستضيفه الفيصلي بنتيجة 2 – 3، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز داكوستا هدف التقدم في اللقاء لصالح الاتحاد بعد أن حول كرة عرضية برأسه؛ لتسكن الشباك هدفًا اتحاديًّا أول.

وعند الدقيقة الـ31 أضاف رودريغيز الهدف الثاني للاتحاد بعد أن سدد كرة من داخل المنطقة، ارتطمت بالقائم، وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ42 تمكن سلطان مندش من تقليص النتيجة لفريقه الفيصلي بعد هجمة مرتدة، واجه بها حارس المرمى؛ ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ69 تمكن حمدان الشمراني من معادلة النتيجة لفريقه الفيصلي بعد متابعته كرة أمام المرمى نتيجة دربكة مدافعي الاتحاد، قبل أن يضيف جوستافو هدف الفوز الثالث للفيصلي عند الدقيقة الـ91.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بثلاثية.. الفيصلي يعيد الاتحاد لدوامة الخسائر
سبق

خسر فريق الاتحاد الأوللكرة القدم من مستضيفه الفيصلي بنتيجة 2 – 3، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز داكوستا هدف التقدم في اللقاء لصالح الاتحاد بعد أن حول كرة عرضية برأسه؛ لتسكن الشباك هدفًا اتحاديًّا أول.

وعند الدقيقة الـ31 أضاف رودريغيز الهدف الثاني للاتحاد بعد أن سدد كرة من داخل المنطقة، ارتطمت بالقائم، وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ42 تمكن سلطان مندش من تقليص النتيجة لفريقه الفيصلي بعد هجمة مرتدة، واجه بها حارس المرمى؛ ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ69 تمكن حمدان الشمراني من معادلة النتيجة لفريقه الفيصلي بعد متابعته كرة أمام المرمى نتيجة دربكة مدافعي الاتحاد، قبل أن يضيف جوستافو هدف الفوز الثالث للفيصلي عند الدقيقة الـ91.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
09:04 PM

بثلاثية.. الفيصلي يعيد الاتحاد لدوامة الخسائر

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
18
11,147

خسر فريق الاتحاد الأوللكرة القدم من مستضيفه الفيصلي بنتيجة 2 – 3، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز داكوستا هدف التقدم في اللقاء لصالح الاتحاد بعد أن حول كرة عرضية برأسه؛ لتسكن الشباك هدفًا اتحاديًّا أول.

وعند الدقيقة الـ31 أضاف رودريغيز الهدف الثاني للاتحاد بعد أن سدد كرة من داخل المنطقة، ارتطمت بالقائم، وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ42 تمكن سلطان مندش من تقليص النتيجة لفريقه الفيصلي بعد هجمة مرتدة، واجه بها حارس المرمى؛ ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ69 تمكن حمدان الشمراني من معادلة النتيجة لفريقه الفيصلي بعد متابعته كرة أمام المرمى نتيجة دربكة مدافعي الاتحاد، قبل أن يضيف جوستافو هدف الفوز الثالث للفيصلي عند الدقيقة الـ91.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,143
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة