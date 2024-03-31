بثلاثية.. الفيصلي يعيد الاتحاد لدوامة الخسائر

خسر فريق الاتحاد الأوللكرة القدم من مستضيفه الفيصلي بنتيجة 2 – 3، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز داكوستا هدف التقدم في اللقاء لصالح الاتحاد بعد أن حول كرة عرضية برأسه؛ لتسكن الشباك هدفًا اتحاديًّا أول.

وعند الدقيقة الـ31 أضاف رودريغيز الهدف الثاني للاتحاد بعد أن سدد كرة من داخل المنطقة، ارتطمت بالقائم، وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ42 تمكن سلطان مندش من تقليص النتيجة لفريقه الفيصلي بعد هجمة مرتدة، واجه بها حارس المرمى؛ ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ69 تمكن حمدان الشمراني من معادلة النتيجة لفريقه الفيصلي بعد متابعته كرة أمام المرمى نتيجة دربكة مدافعي الاتحاد، قبل أن يضيف جوستافو هدف الفوز الثالث للفيصلي عند الدقيقة الـ91.