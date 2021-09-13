النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحي الأربعين" بينبع يحصل على شهادة اعتماد "سباهي"

بعد نجاحه في تحقيق معايير السلامة والجودة

حصل مركز صحي الأربعين على شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي" بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

كما حقق مركز الشرقية "ج 16" شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"، فيما أكد القطاع الصحي بمحافظة ينبع إلى تواصل جهوده لاستمرار العمل في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية مما ينعكس إيجابًا على تحسين الجودة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كما أكد القطاع الصحي أن الاعتماد سيُسهم بشكل فعّال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة ورؤية المملكة 2030.

وجاء الاعتماد بعد اجتياز المركزين التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز ودليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحي الأربعين" بينبع يحصل على شهادة اعتماد "سباهي"
سبق

حصل مركز صحي الأربعين على شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي" بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

كما حقق مركز الشرقية "ج 16" شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"، فيما أكد القطاع الصحي بمحافظة ينبع إلى تواصل جهوده لاستمرار العمل في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية مما ينعكس إيجابًا على تحسين الجودة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كما أكد القطاع الصحي أن الاعتماد سيُسهم بشكل فعّال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة ورؤية المملكة 2030.

وجاء الاعتماد بعد اجتياز المركزين التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز ودليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:08 PM

"صحي الأربعين" بينبع يحصل على شهادة اعتماد "سباهي"

بعد نجاحه في تحقيق معايير السلامة والجودة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
165

حصل مركز صحي الأربعين على شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي" بعد نجاحه في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمات واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

كما حقق مركز الشرقية "ج 16" شهادة اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية "سباهي"، فيما أكد القطاع الصحي بمحافظة ينبع إلى تواصل جهوده لاستمرار العمل في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية مما ينعكس إيجابًا على تحسين الجودة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كما أكد القطاع الصحي أن الاعتماد سيُسهم بشكل فعّال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية ويعزز ثقة المرضى في جودة الخدمة المقدمة بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة ورؤية المملكة 2030.

وجاء الاعتماد بعد اجتياز المركزين التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتميز ودليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,833
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة