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"اللص الصحي".. كاميرا مراقبة منزلية تكشف سرقة محتويات مركبة بالرياض

فتح باب السائق مستغلاً نزول مستوى الزجاج بسبب الحرارة العالية

رصدت كاميرا منزل في حي السويدي بالرياض، قيام لص بسرقة محتويات مركبة متوقفة أمام المنزل، مرتدياً كمامة ضد فيروس كورونا، وموهماً المارة بعفويته وهو يمشي في الشارع بوضح النهار.

وتفصيلاً، أظهر المقطع "الأصلي" الذي تحتفظ به "سبق" عن ترجل شاب من مركبته، ثم اتجه إلى سيارة من نوع "برادو" أمس الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، واستطاع فتح باب السائق مستغلاً نزول مستوى الزجاج عن وضعه الطبيعي بسبب درجة الحرارة العالية، وصعد إلى المركبة وأغلق على نفسه الباب وقام بكل هدوء بتفتيش المركبة ثم تركها حاملاً بيده بعض الأشياء، وفر هارباً من الموقع.

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"اللص الصحي".. كاميرا مراقبة منزلية تكشف سرقة محتويات مركبة بالرياض
سبق

رصدت كاميرا منزل في حي السويدي بالرياض، قيام لص بسرقة محتويات مركبة متوقفة أمام المنزل، مرتدياً كمامة ضد فيروس كورونا، وموهماً المارة بعفويته وهو يمشي في الشارع بوضح النهار.

وتفصيلاً، أظهر المقطع "الأصلي" الذي تحتفظ به "سبق" عن ترجل شاب من مركبته، ثم اتجه إلى سيارة من نوع "برادو" أمس الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، واستطاع فتح باب السائق مستغلاً نزول مستوى الزجاج عن وضعه الطبيعي بسبب درجة الحرارة العالية، وصعد إلى المركبة وأغلق على نفسه الباب وقام بكل هدوء بتفتيش المركبة ثم تركها حاملاً بيده بعض الأشياء، وفر هارباً من الموقع.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:38 PM

"اللص الصحي".. كاميرا مراقبة منزلية تكشف سرقة محتويات مركبة بالرياض

فتح باب السائق مستغلاً نزول مستوى الزجاج بسبب الحرارة العالية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
5,869

رصدت كاميرا منزل في حي السويدي بالرياض، قيام لص بسرقة محتويات مركبة متوقفة أمام المنزل، مرتدياً كمامة ضد فيروس كورونا، وموهماً المارة بعفويته وهو يمشي في الشارع بوضح النهار.

وتفصيلاً، أظهر المقطع "الأصلي" الذي تحتفظ به "سبق" عن ترجل شاب من مركبته، ثم اتجه إلى سيارة من نوع "برادو" أمس الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، واستطاع فتح باب السائق مستغلاً نزول مستوى الزجاج عن وضعه الطبيعي بسبب درجة الحرارة العالية، وصعد إلى المركبة وأغلق على نفسه الباب وقام بكل هدوء بتفتيش المركبة ثم تركها حاملاً بيده بعض الأشياء، وفر هارباً من الموقع.

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