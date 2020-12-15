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الاتفاق يستعد لمواجهة الفيصلي في الكأس.. والسبيعي يؤكد : ندرك قوة المنافس

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تحت قيادة المدير الفني للفريق "الوطني" خالد العطوي، تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه شدد مدير الفريق الاتفاقي فايز السبيعي، على أهمية مواجهة الفيصلي، كون البطولة تحمل اسماً غالياً على كل فرد في هذا الوطن.

وزاد "ندرك قوة الفيصلي، لكن رغبة الاتفاق كبيرة لمواصلة المستوى التصاعدي وبلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

واختتم "ندرك جيداً بأن الفيصلي يعتبر من الفرق الثقيلة فنياً، لكن فريقنا لديه من الإمكانيات ما يمكنه من الفوز وبلوغ ربع النهائي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يستعد لمواجهة الفيصلي في الكأس.. والسبيعي يؤكد : ندرك قوة المنافس
سبق

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تحت قيادة المدير الفني للفريق "الوطني" خالد العطوي، تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه شدد مدير الفريق الاتفاقي فايز السبيعي، على أهمية مواجهة الفيصلي، كون البطولة تحمل اسماً غالياً على كل فرد في هذا الوطن.

وزاد "ندرك قوة الفيصلي، لكن رغبة الاتفاق كبيرة لمواصلة المستوى التصاعدي وبلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

واختتم "ندرك جيداً بأن الفيصلي يعتبر من الفرق الثقيلة فنياً، لكن فريقنا لديه من الإمكانيات ما يمكنه من الفوز وبلوغ ربع النهائي".

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:26 PM

الاتفاق يستعد لمواجهة الفيصلي في الكأس.. والسبيعي يؤكد : ندرك قوة المنافس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تحت قيادة المدير الفني للفريق "الوطني" خالد العطوي، تحضيراته لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه شدد مدير الفريق الاتفاقي فايز السبيعي، على أهمية مواجهة الفيصلي، كون البطولة تحمل اسماً غالياً على كل فرد في هذا الوطن.

وزاد "ندرك قوة الفيصلي، لكن رغبة الاتفاق كبيرة لمواصلة المستوى التصاعدي وبلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

واختتم "ندرك جيداً بأن الفيصلي يعتبر من الفرق الثقيلة فنياً، لكن فريقنا لديه من الإمكانيات ما يمكنه من الفوز وبلوغ ربع النهائي".

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