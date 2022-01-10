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"الصحة": تسجيل 4778 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 893 خلال الـ24 ساعة الماضية

في 24 ساعة.. مكة تتخطى حاجز الـ 500 إصابة بـ "كورونا "

من إجمالي 4778 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها

شهدت مكة المكرّمة، اليوم، تسجيل 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 4778 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الإثنين.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجّلت مكة المكرّمة، اليوم، 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 151 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل مكة المكرّمة أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية -ولله الحمد -.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في مكة التي لا تزال تحمل الفيروس 3513 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 24 ساعة.. مكة تتخطى حاجز الـ 500 إصابة بـ "كورونا "
سبق

شهدت مكة المكرّمة، اليوم، تسجيل 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 4778 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الإثنين.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجّلت مكة المكرّمة، اليوم، 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 151 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل مكة المكرّمة أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية -ولله الحمد -.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في مكة التي لا تزال تحمل الفيروس 3513 حالة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:23 PM

في 24 ساعة.. مكة تتخطى حاجز الـ 500 إصابة بـ "كورونا "

من إجمالي 4778 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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شهدت مكة المكرّمة، اليوم، تسجيل 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 4778 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الإثنين.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجّلت مكة المكرّمة، اليوم، 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 151 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل مكة المكرّمة أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية -ولله الحمد -.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في مكة التي لا تزال تحمل الفيروس 3513 حالة.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
14,392
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