تنبيه من حالة ماطرة على العيص

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.