فيديو.. إخلاء سبيل فتاة مصرية قتلت سائقًا حاول اغتصابها

"أميرة" "فتاة العياط" تنتظر محاكمتها أمام محكمة الطفل

قررت محكمة شمال الجيزة بمصر، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل الطفلة "أميرة أحمد"، 15 عامًا، المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها لولي أمرها بدون كفالة؛ بحسب "حسن شومان" دفاع المتهمة.

وحسب موقع "مصراوي"، قال"شومان"، محامي الطفلة: إن محكمة شمال الجيزة، قررت إحالة ملف القضية إلى محكمة الطفل لبدء جلسات المحاكمة قريبًا.

وبدأت القضية في 13 يوليو 2019، عندما قامت الفتاة "أميرة أحمد" بتسليم نفسها لقسم شرطة العياط، وقالت إنها قتلت سائقًا حاول اغتصابها في الصحراء الواقعة بضواحي مدينة العياط.

وكشفت التحقيقات أن "أميرة" كانت على علاقة عاطفية بشاب، وأنها قابلته في حديقة الحيوان بمدينة الجيزة؛ حيث فقدت جوالها، وعندما اتصلت على الجوال، رد عليها المجني عليه، وأخبرها أنه سائق وأن الجوال معه، وعليها أن تذهب إلى محطة سيارات الميني باص حيث يعمل ليسلمها الهاتف؛ وبالفعل ركبت السيارة مع عدد من الركاب الآخرين، وعندما أصبحت بمفردها، أخذها السائق إلى الصحراء، وهددها بسكين حتى تخضع له؛ فتظاهرت بالموافقة ثم أخذت السكين وطعنته بها.

وأثناء التحقيقات، اكتشفت الفتاة أن الشاب الذي كانت على علاقة معها، هو من سَرق هاتفها، وسلّمه لصديقه السائق؛ كي يستدرجها ويغتصبها.

ونقل "مصراوي" عن المحامية "دينا المقدم": أن تقرير مصلحة الطب الشرعي، أكد رواية موكلتها الطفلة "أميرة أحمد" بقتل السائق دفاعًا عن نفسها وشرفها.

وحسب الموقع؛ سوف تبدأ جلسات محاكمة أميرة قريبًا أمام محكمة الطفل باعتبارها قاصرًا.