العثور على مواطن مقتولاً داخل سيارته بحائل.. وكاميرا مستوصف توثق

فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو

وثّقت كاميرا أحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد ٣٠ كلم شمال حائل، شخصًا يُوقف سيارة بالشارع ويغادرها بسرعة، ليغادر المكان مع سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو.



واتضح أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني مُتوفى، بعد أن ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم برأسه، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية بذلك.