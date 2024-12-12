التحالف العربي يُسقط منشورات جديدة فوق العاصمة اليمنية صنعاء

دعت المواطنين للتعاون من أجل التخلص من مليشيات الإرهاب الحوثي

ألقت مقاتلات التحالف العربي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين منشورات فوق العاصمة اليمنية صنعاء، تدعو المواطنين للتعاون في تخليص اليمن من مليشيات الإرهاب الحوثي.

وفي التفاصيل، نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن سكان في صنعاء أن المنشورات سقطت في مناطق التحرير وصنعاء القديمة وشعوب والحصبة وهبرة.

وحسب المنشورات، فإن قوات الشرعية أعلنت أنها قادمة لتخليص سكان صنعاء من الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد المواطنين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلقي فيها التحالف منشورات تساند انتفاضة اليمنيين ضد المليشيات الحوثية الإيرانية؛ إذ ألقى التحالف الأسبوع الماضي منشورات، كتب فيها "التحالف العربي يطلب من الشعب اليمني ترجيح مصالح الوطن والأمة العربية، والالتفاف لقطع يد إيران من اليمن العزيز".

وجاء في منشور آخر "إلى أهلنا الكرام في صنعاء وجميع محافظات اليمن العزيزة: نحن مع انتفاضتكم المباركة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية التي أنهكت الشعب اليمني".

وقال منشور ثالث "آن الأوان للشعب اليمني للتخلص من عملاء إيران وحكم مليشيات الحوثي المسلحة المستبدة".