تيسير الجاسم يعود إلى الأهلي.. اليوم
أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.
وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".
ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.
تيسير الجاسم يعود إلى الأهلي.. اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-26
أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.
وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".
ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:47 PM
تيسير الجاسم يعود إلى الأهلي.. اليوم
أعلنت إدارة النادي الأهلي مشاركة تيسير الجاسم لاعب خط الوسط في تدريبات اليوم.
وقال النادي عبر حسابه في "تويتر": تشهد تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم مشاركةالكابتن تيسير الجاسم عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الوحدة وعودته مجدداً إلى الأهلي".
ومثل اللاعب الوحدة مطلع الموسم الحالي بعد أن جدد عقده مع النادي الأهلي.