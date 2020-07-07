ارتفاع بسعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
بما يعادل 1.55% ليبلغ 42.68 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55% ليصل إلى 42.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87% إلى 40.17 دولارًا للبرميل.
النفط
أسعار النفط
ارتفاع بسعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-07
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55% ليصل إلى 42.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87% إلى 40.17 دولارًا للبرميل.
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
02:26 PM
ارتفاع بسعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
بما يعادل 1.55% ليبلغ 42.68 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55% ليصل إلى 42.68 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87% إلى 40.17 دولارًا للبرميل.