وزير الخارجية يبحث مع عضو مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية

استعرضا التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها

استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الطاهر حجر.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.