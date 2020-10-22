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فيديو .. "العمرو" ينقل تحيات وزير الداخلية للمشاركين في إخماد حريق تنومة

أشاد بتعاون الجميع من خلال منظومة متكاملة تحت رئاسة "تركي بن طلال"

نقل مدير عام ‫الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، بإشراف الأمير ‫تركي بن طلال، على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة.

وقال الفريق "العمرو": كلفني وزير الداخلية بنقل تحياته وتقديره للجميع، أنا اليوم سعدت بتعاون الجميع من خلال منظومة متكاملة تحت رئاسة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، من خلال إدارته للحدث ومتابعته لجميع الجهات.

وأضاف: نحن مطمئنون بوجود الرجال ومتابعة الجميع ونهيب بجميع الإخوة سواءً المواطنين او متطوعين أو رجال الدفاع المدني ورجال الأمن وبقية الجهات الأخرى الخدمية، على التعاون وغرس هذه الثقافة.

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فيديو .. "العمرو" ينقل تحيات وزير الداخلية للمشاركين في إخماد حريق تنومة
سبق

نقل مدير عام ‫الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، بإشراف الأمير ‫تركي بن طلال، على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة.

وقال الفريق "العمرو": كلفني وزير الداخلية بنقل تحياته وتقديره للجميع، أنا اليوم سعدت بتعاون الجميع من خلال منظومة متكاملة تحت رئاسة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، من خلال إدارته للحدث ومتابعته لجميع الجهات.

وأضاف: نحن مطمئنون بوجود الرجال ومتابعة الجميع ونهيب بجميع الإخوة سواءً المواطنين او متطوعين أو رجال الدفاع المدني ورجال الأمن وبقية الجهات الأخرى الخدمية، على التعاون وغرس هذه الثقافة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
05:02 PM

فيديو .. "العمرو" ينقل تحيات وزير الداخلية للمشاركين في إخماد حريق تنومة

أشاد بتعاون الجميع من خلال منظومة متكاملة تحت رئاسة "تركي بن طلال"

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
1
10,720

نقل مدير عام ‫الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، تحيات وتقدير ‫وزير الداخلية لجميع العاملين في غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير، بإشراف الأمير ‫تركي بن طلال، على المتابعة المستمرة لتنسيق أعمال الفرق الميدانية والجهات المشاركة في إخماد ‫حريق تنومة.

وقال الفريق "العمرو": كلفني وزير الداخلية بنقل تحياته وتقديره للجميع، أنا اليوم سعدت بتعاون الجميع من خلال منظومة متكاملة تحت رئاسة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، من خلال إدارته للحدث ومتابعته لجميع الجهات.

وأضاف: نحن مطمئنون بوجود الرجال ومتابعة الجميع ونهيب بجميع الإخوة سواءً المواطنين او متطوعين أو رجال الدفاع المدني ورجال الأمن وبقية الجهات الأخرى الخدمية، على التعاون وغرس هذه الثقافة.

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