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"الحج" تصدر 385 ألف تصريح للعمرة والصلاة والزيارة أمس

خلال 24 ساعة للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين

أوضحت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، إن الوزارة قدمت أمس 18 فبراير 2022 م، 374.145 تصريحاً تمثلت في 256.179 تصريح صلاة، و117.966 تصريحاً للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 28.154.245 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 11.769 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 3.956 لزيارة الرسول، و7.813 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.639.542 خلال العام الهجري 1443 هـ.

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"الحج" تصدر 385 ألف تصريح للعمرة والصلاة والزيارة أمس
سبق

أوضحت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، إن الوزارة قدمت أمس 18 فبراير 2022 م، 374.145 تصريحاً تمثلت في 256.179 تصريح صلاة، و117.966 تصريحاً للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 28.154.245 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 11.769 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 3.956 لزيارة الرسول، و7.813 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.639.542 خلال العام الهجري 1443 هـ.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
11:41 AM

"الحج" تصدر 385 ألف تصريح للعمرة والصلاة والزيارة أمس

خلال 24 ساعة للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة الحج والعمرة في تقريرها اليومي لإحصائيات تصاريح الحرمين الذي تصدره حول الأرقام اليومية للمعتمرين والمصلين والزوّار في الحرمين الشريفين، إن الوزارة قدمت أمس 18 فبراير 2022 م، 374.145 تصريحاً تمثلت في 256.179 تصريح صلاة، و117.966 تصريحاً للعمرة في المسجد الحرام، ليبلغ إجمالي التصاريح في المسجد 28.154.245 خلال عام 1443هـ.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بتويتر: تم تقديم 11.769 تصريحاً بالمسجد النبوي؛ بينها 3.956 لزيارة الرسول، و7.813 للصلاة بالروضة الشريفة، بإجمالي 3.639.542 خلال العام الهجري 1443 هـ.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,144
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,555
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,165

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