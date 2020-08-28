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لبنان .. 676 حالة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 15613 إصابة

فيما سجّلت 297 حالة شفاء

سجّلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 15613 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتَي وفاة جديدتَين؛ ليبلغ عدد الوفيات 148.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان .. 676 حالة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 15613 إصابة
سبق

سجّلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 15613 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتَي وفاة جديدتَين؛ ليبلغ عدد الوفيات 148.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
09:30 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
10:48 PM

لبنان .. 676 حالة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 15613 إصابة

فيما سجّلت 297 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 15613 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنها سجلت 297 حالة شفاء جديدة؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4260، في ظل حالتَي وفاة جديدتَين؛ ليبلغ عدد الوفيات 148.

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