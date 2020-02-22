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"رأسية" و"جزائية" تنهي "ديربي القصيم" بالتعادل

في الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تعادل فريق "التعاون" الأول لكرة القدم أمام "الرائد" في ديربي القصيم بنتيجة هدف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكّن فريق "التعاون" من إنهاء زمن شوط المباراة الأول بهدف لصالحه، جاء برأسية جميلة سكنت الشباك من اللاعب محمد السهلاوي عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني فرض فريق "الرائد" أفضليته منذ انطلاقة الشوط، وعند الدقيقة 59 كاد أحمد الزين يدرك التعادل بعد تلقيه عرضية أرضية أمام المرمى لم يتمكّن الأول من إدراكها لتمر بجانب المرمى.

وفي الدقيقة 69 أدرك محمد فوزير التعادل لـ"الرائد" من ركلة جزاء، واضعاً الكرة في يمين الحارس.


وبهذه النتيجة يبقى "التعاون" في الترتيب السادس برصيد 29 نقطة ويبقى "الرائد" في الترتيب الخامس برصيد 30 نقطة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرائد التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رأسية" و"جزائية" تنهي "ديربي القصيم" بالتعادل
سبق

تعادل فريق "التعاون" الأول لكرة القدم أمام "الرائد" في ديربي القصيم بنتيجة هدف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكّن فريق "التعاون" من إنهاء زمن شوط المباراة الأول بهدف لصالحه، جاء برأسية جميلة سكنت الشباك من اللاعب محمد السهلاوي عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني فرض فريق "الرائد" أفضليته منذ انطلاقة الشوط، وعند الدقيقة 59 كاد أحمد الزين يدرك التعادل بعد تلقيه عرضية أرضية أمام المرمى لم يتمكّن الأول من إدراكها لتمر بجانب المرمى.

وفي الدقيقة 69 أدرك محمد فوزير التعادل لـ"الرائد" من ركلة جزاء، واضعاً الكرة في يمين الحارس.


وبهذه النتيجة يبقى "التعاون" في الترتيب السادس برصيد 29 نقطة ويبقى "الرائد" في الترتيب الخامس برصيد 30 نقطة.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
06:10 PM

"رأسية" و"جزائية" تنهي "ديربي القصيم" بالتعادل

في الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
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تعادل فريق "التعاون" الأول لكرة القدم أمام "الرائد" في ديربي القصيم بنتيجة هدف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكّن فريق "التعاون" من إنهاء زمن شوط المباراة الأول بهدف لصالحه، جاء برأسية جميلة سكنت الشباك من اللاعب محمد السهلاوي عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني فرض فريق "الرائد" أفضليته منذ انطلاقة الشوط، وعند الدقيقة 59 كاد أحمد الزين يدرك التعادل بعد تلقيه عرضية أرضية أمام المرمى لم يتمكّن الأول من إدراكها لتمر بجانب المرمى.

وفي الدقيقة 69 أدرك محمد فوزير التعادل لـ"الرائد" من ركلة جزاء، واضعاً الكرة في يمين الحارس.


وبهذه النتيجة يبقى "التعاون" في الترتيب السادس برصيد 29 نقطة ويبقى "الرائد" في الترتيب الخامس برصيد 30 نقطة.

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