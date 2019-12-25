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إصابة 3 معلمات نتيجة انحراف حافلة كانت تقلهن جنوب مكة المكرمة

وُصفت جراحهن بالطفيفة

تعرضت ثلاث معلمات مساء اليوم أثناء عودتهن من مدرستهن بـ"يلملم" لإصابات، وُصفت بالبسيطة، نتيجة انحراف مركبتهن التي كانت تقلهن بالقرب من مركز البيضاء جنوبي مكة المكرمة.

وبحسب المعلومات، فإن مركبة من نوع "فان"، على متنها ثلاث معلمات، تعرضت للانحراف ظُهر اليوم أثناء عودتهن من مجمع "يلملم" التعليمي بسبب حادث مروري على طريق البيضاء جنوبي مكة المكرمة.

ونتج من الحادث إصابة المعلمات الثلاث بإصابات، وُصفت بالطفيفة، ولم يتم نقلهن إلى المستشفى، في حين لم تحضر سيارة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وواصلت المعلمات رحلتهن إلى مكة المكرمة حيث منازلهن عن طريق مركبة وكيلة المدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أن سبب الحادث اعتراض مركبة، كانت تسير في طريق سيارة نقل المعلمات نفسه؛ ما أدى لاصطدام ثم انحراف، كاد يتسبب في انقلاب سيارة المعلمات من نوع "فان".

وباشر المرور الموقع بعد تلقيه البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

مكة المكرمة يلملم حادث مروري معلمات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إصابة 3 معلمات نتيجة انحراف حافلة كانت تقلهن جنوب مكة المكرمة
سبق

تعرضت ثلاث معلمات مساء اليوم أثناء عودتهن من مدرستهن بـ"يلملم" لإصابات، وُصفت بالبسيطة، نتيجة انحراف مركبتهن التي كانت تقلهن بالقرب من مركز البيضاء جنوبي مكة المكرمة.

وبحسب المعلومات، فإن مركبة من نوع "فان"، على متنها ثلاث معلمات، تعرضت للانحراف ظُهر اليوم أثناء عودتهن من مجمع "يلملم" التعليمي بسبب حادث مروري على طريق البيضاء جنوبي مكة المكرمة.

ونتج من الحادث إصابة المعلمات الثلاث بإصابات، وُصفت بالطفيفة، ولم يتم نقلهن إلى المستشفى، في حين لم تحضر سيارة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وواصلت المعلمات رحلتهن إلى مكة المكرمة حيث منازلهن عن طريق مركبة وكيلة المدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أن سبب الحادث اعتراض مركبة، كانت تسير في طريق سيارة نقل المعلمات نفسه؛ ما أدى لاصطدام ثم انحراف، كاد يتسبب في انقلاب سيارة المعلمات من نوع "فان".

وباشر المرور الموقع بعد تلقيه البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:17 PM

إصابة 3 معلمات نتيجة انحراف حافلة كانت تقلهن جنوب مكة المكرمة

وُصفت جراحهن بالطفيفة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,151

تعرضت ثلاث معلمات مساء اليوم أثناء عودتهن من مدرستهن بـ"يلملم" لإصابات، وُصفت بالبسيطة، نتيجة انحراف مركبتهن التي كانت تقلهن بالقرب من مركز البيضاء جنوبي مكة المكرمة.

وبحسب المعلومات، فإن مركبة من نوع "فان"، على متنها ثلاث معلمات، تعرضت للانحراف ظُهر اليوم أثناء عودتهن من مجمع "يلملم" التعليمي بسبب حادث مروري على طريق البيضاء جنوبي مكة المكرمة.

ونتج من الحادث إصابة المعلمات الثلاث بإصابات، وُصفت بالطفيفة، ولم يتم نقلهن إلى المستشفى، في حين لم تحضر سيارة الهلال الأحمر السعودي للموقع، وواصلت المعلمات رحلتهن إلى مكة المكرمة حيث منازلهن عن طريق مركبة وكيلة المدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أن سبب الحادث اعتراض مركبة، كانت تسير في طريق سيارة نقل المعلمات نفسه؛ ما أدى لاصطدام ثم انحراف، كاد يتسبب في انقلاب سيارة المعلمات من نوع "فان".

وباشر المرور الموقع بعد تلقيه البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

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