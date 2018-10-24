النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع في 8 صور: مشاهد مخيفة لبركان "كومبر فيجا".. وأخرى رائعة للخريف

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان "كومبر فيجا" ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.


1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد



2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية



3- حمم بركان "كومبر فيجا" تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية



4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان "كومبر فيجا"



5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان "كومبر فيجا"



6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب



7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا



8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا






الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأسبوع في 8 صور: مشاهد مخيفة لبركان "كومبر فيجا".. وأخرى رائعة للخريف
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان "كومبر فيجا" ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.


1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد



2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية



3- حمم بركان "كومبر فيجا" تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية



4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان "كومبر فيجا"



5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان "كومبر فيجا"



6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب



7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا



8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا






24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
01:48 AM

الأسبوع في 8 صور: مشاهد مخيفة لبركان "كومبر فيجا".. وأخرى رائعة للخريف

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
2,057

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. واصل بركان "كومبر فيجا" ثورانه متسببًا في مشاهد مخيفة لحممه، بينما التقطت عدسة الكاميرا بعض الصور الخريفية الرائعة. والمزيد تجدونه في الصور.


1- سرب من الطيور يلتف حول منطاد يعلو في السماء خلال البطولة البرازيلية للمنطاد



2- السائحون والزوار يتابعون بشغف عرض بالمقاتلات للقوات الجوية السويسرية



3- حمم بركان "كومبر فيجا" تواصل احتلال أرجاء جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية



4- مشهد مخيف للحمم البركانية من بركان "كومبر فيجا"



5- الأبخرة والرماد والحمم تتصاعد بشدة من بركان "كومبر فيجا"



6- نشطاء المناخ يطلقون الدخان عند الغرفة التجارية الأمريكية احتجاجًا على اهتمامها بأرباح الشركات عن حماية الكوكب



7- ليست خلفية ويندوز إكس بي.. بل منظر طبيعي خريفي في قرية لوسيبي في سويسرا



8- منظر خريفي رائع من قرية لوس في أسكتلندا






اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,444
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,704
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,990
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة