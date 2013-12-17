"ادعوا لنا نصل بالسلامة".. آخر كلمات مشهور السناب "محمد الشمري" قبل وفاته

تداول مغردون عبر هاشتاق #وفاة_محمد_الشمري على موقع التدوين المصغّر "تويتر"، خبر وفاة مؤثر منصة "سناب شات" محمد غانم الشمري، مساء أمس الخميس، وذلك إثر حادث مروع مروري مع أسرته.



وقبل رحيل "الشمري" بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر "سناب شات"، يطلب فيه من متابعيه الدعاء لهم بأن يصل وعائلته إلى الرياض بالسلامة، الأمر الذي أحزن متابعيه ومحبيه بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته، حيث كان يقول فيه: "ادعوا لنا.. ادعوا لنا نوصل للرياض بالسلامة.. أي والله دعواتكم".



ونشر المغردون آخر فيديو نشره "الشمري" عبر حسابه على "سناب شات"، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله، حيث كان "الشمري" مسافرًا إلى الرياض مع عائلته، وتعرض لحادث مروع توفي على إثره، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته.