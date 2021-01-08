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"الصحة": تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية

بيان "الصحة" عن كورونا في المملكة: 2092 حالة نشطة منها 309 حرجة و4 وفيات إضافية

إجراء 28795 فحصاً مخبرياً جديداً

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (97) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363582) حالة، من بينها (2092) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (309) حالات حرجة، كما تم تسجيل (171) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (355208) حالات.

وبلغ عدد الوفيات (6282) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً. لافتةً إلى أنه تم إجراء (28795) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيان "الصحة" عن كورونا في المملكة: 2092 حالة نشطة منها 309 حرجة و4 وفيات إضافية
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (97) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363582) حالة، من بينها (2092) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (309) حالات حرجة، كما تم تسجيل (171) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (355208) حالات.

وبلغ عدد الوفيات (6282) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً. لافتةً إلى أنه تم إجراء (28795) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
04:06 PM
اخر تعديل
08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
05:34 PM

بيان "الصحة" عن كورونا في المملكة: 2092 حالة نشطة منها 309 حرجة و4 وفيات إضافية

إجراء 28795 فحصاً مخبرياً جديداً

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,318

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (97) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363582) حالة، من بينها (2092) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (309) حالات حرجة، كما تم تسجيل (171) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (355208) حالات.

وبلغ عدد الوفيات (6282) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً. لافتةً إلى أنه تم إجراء (28795) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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