"طموح" تسلم وحدات سكنية لمستفيديها بشرورة

ضمن الاتفاقية المشتركة مع الإسكان التنموي بنجران

سلمت إدارة جمعية طموح لرعاية الأيتام بمحافظة شرورة عددًا من الواحدات السكنية لمستفيديها كمرحلة أولى، وذلك في إطار الاتفاقية المشتركة مع الإسكان التنموي بمنطقة نجران لدعم أسر المستفيدين من جمعية طموح لرعاية الأيتام بشرورة.

وعبر المستفيدون من هذه المبادرة عن سعادتهم البالغة باستلام هذه الوحدات السكنية، سائلين المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء في عهد خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين.