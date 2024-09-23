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في يوم الوطن.. أصغر لاعب سعودي للمبارزة يصعد للقمة ويحقق أول ميدالية بأمريكا

تعتبر أضخم وأقوى مسابقة لهذه اللعبة.. وشارك بها أكثر من 1000 لاعب

حقق أصغر وأول سعودي ميدالية بالبطولة (Fairfax challenge) الدولية للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، والتي تعتبر أضخم وأقوى مسابقة لهذه اللعبة تحت الـ 8 سنوات ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وتفصيلاً، صعد "سيف بن تركي العنزي" البالغ من العمر 6 سنوات ـ مساء اليوم ـ على قمة منصة التتويج حاملاً شعار "همة حتى القمة"، مهدياً الوطن هذا التتويج.

وأصبح "العنزي" أول لاعب سعودي يشارك في هذا العمر ويحصل على ميدالية في تاريخ المبارزة منذ تأسيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في يوم الوطن.. أصغر لاعب سعودي للمبارزة يصعد للقمة ويحقق أول ميدالية بأمريكا
سبق

حقق أصغر وأول سعودي ميدالية بالبطولة (Fairfax challenge) الدولية للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، والتي تعتبر أضخم وأقوى مسابقة لهذه اللعبة تحت الـ 8 سنوات ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وتفصيلاً، صعد "سيف بن تركي العنزي" البالغ من العمر 6 سنوات ـ مساء اليوم ـ على قمة منصة التتويج حاملاً شعار "همة حتى القمة"، مهدياً الوطن هذا التتويج.

وأصبح "العنزي" أول لاعب سعودي يشارك في هذا العمر ويحصل على ميدالية في تاريخ المبارزة منذ تأسيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
11:36 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
01:12 AM

في يوم الوطن.. أصغر لاعب سعودي للمبارزة يصعد للقمة ويحقق أول ميدالية بأمريكا

تعتبر أضخم وأقوى مسابقة لهذه اللعبة.. وشارك بها أكثر من 1000 لاعب

A A A
بدر الجبل - تبوك
6
2,643

حقق أصغر وأول سعودي ميدالية بالبطولة (Fairfax challenge) الدولية للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، والتي تعتبر أضخم وأقوى مسابقة لهذه اللعبة تحت الـ 8 سنوات ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وتفصيلاً، صعد "سيف بن تركي العنزي" البالغ من العمر 6 سنوات ـ مساء اليوم ـ على قمة منصة التتويج حاملاً شعار "همة حتى القمة"، مهدياً الوطن هذا التتويج.

وأصبح "العنزي" أول لاعب سعودي يشارك في هذا العمر ويحصل على ميدالية في تاريخ المبارزة منذ تأسيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,882
10 مليارات ..

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