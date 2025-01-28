22 متسابقاً في الموسم الـ 8 من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي" بالدرعية

تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

تشهد الدرعية، مساء غدٍ، انطلاق منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، وذلك بإقامة الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2022م، الذي يقام على مدار يومين وللمرة الرابعة في المملكة، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وسيشارك في النسخة الحالية من السباق الذي سيقام تحت الأضواء الكاشفة على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.83كم، 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقًا من مختلف دول العالم كالبرازيل، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، نيوزيلندا، وبريطانيا وغيرها.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في تصريح صحفي: "إن ما نحظى به في القطاع الرياضي من دعم غير مسبوق من قبل قيادتنا جعل بلادنا الغالية موطنًا لأهمّ السباقات العالمية في الآونة الأخيرة، وبرؤية ودعم سمو ولي العهد نجحنا منذ أسابيع قليلة في استضافة رالي داكار للمرّة الثالثة، وقبلها كتبنا تاريخًا جديدًا للرياضة السعودية باستضافة سباق الفورمولا1 في المملكة للمرّة الأولى، وغدًا تستعد الدرعية التاريخية لاستضافة أبرز الفرق والسائقين في بطولة الفورمولا إي للمرّة الرابعة، وهو ما يحفزنا للمضي قدماً بالعمل المستمر والمتواصل للوصول إلى مستهدفات رؤيتنا الطموحة رؤية المملكة 2030".

وأضاف: "يُعد سباق الفورمولا إي علامة مضيئة في عالم رياضة المحركات في المملكة، حيث كان هو البداية في استضافة الأحداث العالمية لسباقات السيارات في بلادنا الغالية في عام 2018م واستمرت حتى يومنا هذا، كما أن سباق فورمولا إي يمثّل مستقبل الاستدامة والطاقة النظيفة لرياضة المحركات، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة ومخططاتها نحو مستقبل أكثر استدامة، لذا نحن على موعد مع الإثارة والتشويق في هذا السباق العالمي الكبير، ونتطلع إلى الترحيب بجميع المتسابقين وبأسرة فورمولا إي من جديد في أرض المملكة".

بدوره قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: "للموسم الرابع على التوالي، تستضيف الدرعية التاريخية سباق الفورمولا إي العالمي، بعد أن نجحنا في العام الماضي في إبهار العالم بتنظيم سباقي الجولتين الأولى والثانية ليلًا تحت الأضواء الكاشفة، وهذه الإنجازات حقيقة لم تكن لتصبح واقعًا لولا الدعم السخيّ والمتابعة الحثيثة من قيادتنا وحرص ومتابعة أخي سمو وزير الرياضة".

وأضاف: "الفورمولا إي ليس سباق سيارات فحسب، بل هو خطوة أساسية في مساهمة رياضة المحركات في تحقيق مستقبل أفضل من ناحية الاستدامة البيئية ومواجهة التغيّر المناخي، وهو ما يتماشى تمامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إننا ننتظر حضور المشجعين الشغوفين بهذه الرياضة، ونحن على أتم الاستعداد من النواحي التنظيمية والوقائية وإجراءات الأمن والسلامة لتنظيم حدث عالمي يجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة في قلب الدرعية".

وسيقام سباق فورمولا إي الدرعية 2022 ليلاً للعام الثاني على التوالي، بعد أن استضافت المملكة أول سباق ليلي في تاريخ البطولة عام 2021م، بأحدث تقنيات الإضاءة LED والمصممة لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% بالمقارنة مع تقنيات الإضاءة الأخرى، وذلك كهدف رئيس لمواجهة التغيّر المناخي ولتحقيق مستقبل أفضل للسباق، بتطبيق مبادرات مستمرة في العالم أجمع، حيث تعد المملكة شريكًا مثاليًّا في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع مستهدفات وبرامج "رؤية المملكة 2030".

وسينضم ثلاثة متسابقين جدد إلى قائمة المتنافسين هذا العام، وهم: الإيطالي أنطونيو جيوفنازي (دراغون بينسكه أوتوسبورت – الولايات المتحدة الأمريكية)، والبريطاني دان تيكتوم (نيو 333 – الصين)، والأمريكي أوليفر إسكيو (أفالانش أندريتي – الولايات المتحدة الأمريكية).

وسينتقل السباق بعد نهاية جولتي الدرعية الأولى والثانية إلى العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي"، في الجولة الثالثة التي ستقام في 12 فبراير المقبل، على أن تقام الجولتان الرابعة والخامسة في العاصمة الإيطالية روما يومي 9 و10 إبريل، بعد ذلك سينتقل السائقون إلى موناكو للمشاركة في الجولة السادسة بتاريخ 30 إبريل 2022م.

وفي 14 و15 مايو المقبل، ستشهد مدينة برلين الألمانية انطلاق الجولتين السابعة والثامنة، لينتقل بعدها السباق إلى إندونيسيا أوائل شهر يونيو لحساب الجولة التاسعة، أما الجولة العاشرة، فستقام في أوائل يوليو في كندا، وتحديداً في مدينة فانكوفر، فيما ستستضيف نيويورك الأمريكية الجولتين الـ 11 والـ 12 في 16 و17 يوليو 2022م.

ويشهد الشهر ذاته إقامة الجولتين الـ 13 , والـ 14 في العاصمة البريطانية لندن يومي 30 و31، وتختتم منافسات الموسم الثامن في أغسطس بالعاصمة الكورية سيئول، بإقامة الجولتين 15 و16.