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مقتل شرطية فرنسية في هجوم بسكين في بلدة رامبوييه قرب باريس

ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين، اليوم الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

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مقتل شرطية فرنسية في هجوم بسكين في بلدة رامبوييه قرب باريس
سبق

ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين، اليوم الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
04:38 PM

مقتل شرطية فرنسية في هجوم بسكين في بلدة رامبوييه قرب باريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين، اليوم الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

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