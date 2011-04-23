ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين، اليوم الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.
مقتل شرطية فرنسية في هجوم بسكين في بلدة رامبوييه قرب باريس
ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين، اليوم الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.
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مقتل شرطية فرنسية في هجوم بسكين في بلدة رامبوييه قرب باريسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-23
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
04:38 PM
مقتل شرطية فرنسية في هجوم بسكين في بلدة رامبوييه قرب باريس
ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين، اليوم الجمعة، عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.
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