النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدر بن سعود يحصل على الدكتوراه الثانية بامتياز في إدارة الحشود من جامعة المؤسس

حصل العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالإنابة، على درجة الدكتوراه الثانية في علم المعلومات تخصص إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز مع التوصية بنشر وطباعة أطروحته "نقل ومشاركة المعرفة الضمنية ودورها في إدارة الحشود بموسم الحج"، مع منحه شهادتيْ تفوق لحصوله على تقدير ممتاز في عامين دراسيين خلال الفترة ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٨، وتعتبر دراسته الأولى في موضوعها.

وتَكَوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور حسن السريحي الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ورئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والأستاذ الدكتور جبريل العريشي عميد عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود ونائب رئيس جمعية حماية لأمن المعلومات وعضو مجلس الشورى السابق والدكتور عبدالرحمن القرني أستاذ علم المعلومات المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز.

ورفع العميد "بدر" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ومدير الأمن العام وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على دعمهم وتشجيعهم المستمر لالتحاق أبنائهم العسكريين في التخصصات التي تخدم أعمالهم وتنسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

يُذكر أن الدكتور بدر سَبَق أن حصل على الدكتوراه في الإعلام من جامعة لندن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
بدر بن سعود يحصل على الدكتوراه الثانية بامتياز في إدارة الحشود من جامعة المؤسس
سبق

حصل العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالإنابة، على درجة الدكتوراه الثانية في علم المعلومات تخصص إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز مع التوصية بنشر وطباعة أطروحته "نقل ومشاركة المعرفة الضمنية ودورها في إدارة الحشود بموسم الحج"، مع منحه شهادتيْ تفوق لحصوله على تقدير ممتاز في عامين دراسيين خلال الفترة ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٨، وتعتبر دراسته الأولى في موضوعها.

وتَكَوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور حسن السريحي الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ورئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والأستاذ الدكتور جبريل العريشي عميد عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود ونائب رئيس جمعية حماية لأمن المعلومات وعضو مجلس الشورى السابق والدكتور عبدالرحمن القرني أستاذ علم المعلومات المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز.

ورفع العميد "بدر" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ومدير الأمن العام وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على دعمهم وتشجيعهم المستمر لالتحاق أبنائهم العسكريين في التخصصات التي تخدم أعمالهم وتنسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

يُذكر أن الدكتور بدر سَبَق أن حصل على الدكتوراه في الإعلام من جامعة لندن.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:32 AM

بدر بن سعود يحصل على الدكتوراه الثانية بامتياز في إدارة الحشود من جامعة المؤسس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
413

حصل العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالإنابة، على درجة الدكتوراه الثانية في علم المعلومات تخصص إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز مع التوصية بنشر وطباعة أطروحته "نقل ومشاركة المعرفة الضمنية ودورها في إدارة الحشود بموسم الحج"، مع منحه شهادتيْ تفوق لحصوله على تقدير ممتاز في عامين دراسيين خلال الفترة ما بين ٢٠١٦ و٢٠١٨، وتعتبر دراسته الأولى في موضوعها.

وتَكَوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور حسن السريحي الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ورئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات والأستاذ الدكتور جبريل العريشي عميد عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود ونائب رئيس جمعية حماية لأمن المعلومات وعضو مجلس الشورى السابق والدكتور عبدالرحمن القرني أستاذ علم المعلومات المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز.

ورفع العميد "بدر" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ومدير الأمن العام وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على دعمهم وتشجيعهم المستمر لالتحاق أبنائهم العسكريين في التخصصات التي تخدم أعمالهم وتنسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

يُذكر أن الدكتور بدر سَبَق أن حصل على الدكتوراه في الإعلام من جامعة لندن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,036
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,007
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,775

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة