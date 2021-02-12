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جدة.. الأمانة تكثّف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية

ركّزت على الاهتمام بالجانبين التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع

كثّفت أمانة محافظة جدة مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية لمرتادي هذه المنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وركّزت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، على الاهتمام بالجانبين التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، منوّهة بأن الجميع شريك في هذا الجانب لتخطي هذه الجائحة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني؛ أن الأمانة سخّرت جميع طاقاتها لتطبيق الاحترازات الوقائية بتنفيذ عددٍ من المبادرات، ومنها إطلاق الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات اللازمة في المنشآت التجارية في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. الأمانة تكثّف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية
سبق

كثّفت أمانة محافظة جدة مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية لمرتادي هذه المنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وركّزت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، على الاهتمام بالجانبين التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، منوّهة بأن الجميع شريك في هذا الجانب لتخطي هذه الجائحة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني؛ أن الأمانة سخّرت جميع طاقاتها لتطبيق الاحترازات الوقائية بتنفيذ عددٍ من المبادرات، ومنها إطلاق الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات اللازمة في المنشآت التجارية في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:33 PM

جدة.. الأمانة تكثّف مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية

ركّزت على الاهتمام بالجانبين التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثّفت أمانة محافظة جدة مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في المنشآت التجارية، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية لمرتادي هذه المنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا.

وركّزت الأمانة خلال جولاتها الرقابية، على الاهتمام بالجانبين التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، منوّهة بأن الجميع شريك في هذا الجانب لتخطي هذه الجائحة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني؛ أن الأمانة سخّرت جميع طاقاتها لتطبيق الاحترازات الوقائية بتنفيذ عددٍ من المبادرات، ومنها إطلاق الحملة التوعوية "لسلامتنا نلتزم"، بمشاركة الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات اللازمة في المنشآت التجارية في المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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